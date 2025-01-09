Що допомагає росіянам просуватися на Донеччині: генерал армії у відставці назвав 2 фактори

Російські війська продовжують просуватися у Донецькі області. Армія країни-агресора перебуває за три кілометри від Покровська, водночас ворог майже повністю окупував Курахове.

В етері 24 Каналу генерал армії у відставці та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив, завдяки чому росіянам вдається досягати успіхів на фронті.

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Що допомагає ворогу просуватися

Генерал армії у відставці загалом виокремив два ключові чинники, що допомагають ворогу окуповувати українські території. По-перше, Росія має величезну кількість людських та технічних ресурсів. Зокрема, росіяни значно переважали за кількістю боєприпасів.

До слова, станом на квітень 2024 року співвідношення артилерійських снарядів на фронті становило 1 до 10. Восени ситуація дещо покращилася, але до паритету ще далеко.

Крім того, Сили оборони не мають достатньо високоточної зброї.

Тільки зараз почали системно надходити великі пакети від США, які раніше йшли місяцями. Я думаю, що це повинно посилити наші позиції на Покровську, Курахівському напрямках та на інших визначальних місцях, де точаться запеклі бої,

– зазначив Маломуж.

По-друге, російська армія періодично змінює тактику ведення бойових операцій, що сприяє її просуванню. Досить часто окупанти використовують так звану тактику "клешнів", зокрема російські війська оточують місто з різних боків, що змушує Сили оборони виводити війська, аби уникнути повного оточення. Наприклад, так було під час захоплення Авдіївки та Вугледара.

Ця схема прийнятна для Росії, але цій тактиці можна протистояти. Тут важливо, щоб ми не тільки могли ефективно оборонятись, а також організовувати удари з флангів по ворожих тилах. Тоді росіяни не зможуть замкнути кільце. Такі методи треба застосовувати вже сьогодні,

– додав генерал армії у відставці.

Росіяни, з його слів, так воювати ще не вміють, тому треба застосовувати нові методи. Ворог цього не чекає.

Згідно з оновленою картою фронту від Deep State, цими днями ворог просунувся в Торецьку, Піщаному, біля Воздвиженки, Баранівки, Солоного, Слов'янки, Петропавлівки, Новоєлизаветівки та Курахового.