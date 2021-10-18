Завербований ГРУ Росії: у Франції розповіли про "крота" у Міноборони

У 2017 році у Міністерстві оборони Франції працював шпигун, якого завербувало Головне розвідувальне управління Росії. "Кріт" діяв в кабінеті тодішнього міністра оборони Франції Жан-Іва Ле Дріана.

Про це написало французьке видання Mediapart. Зазначається, що тоді очільником держави був Франсуа Олланд.

До теми Нишпорив за українською армією: СБУ спіймала агента ГРУ російського генштабу

Ексдиректор Служби зовнішньої розвідки Бернар Бажоле в ефірі телеканалу France 5 підтвердив цю інформацію.

Дійсно, коли я був генеральним директором із зовнішньої безпеки, я повідомив про це керівника,

– зазначив він.

Влада Франції недооцінювала шпигунів з Росії та Китаю

За його словами, влада Франції довгий час недооцінювала російських та китайських шпигунів.

"У попередні роки ми говорили, що все скінчено. Після Холодної війни нам не потрібно витрачати свій час на шпигунів, яких більше не існує (...) пріоритетом є справи тероризму. Проте ми бачимо, що шпигунська діяльність взагалі не припинилася", – сказав Бажоле.

Фейли російських шпигунів: останні новини