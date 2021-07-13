Завербували: СБУ затримала агента російської воєнної розвідки

Контррозвідка СБУ затримала українця, якого завербувала російська воєнна розвідка. За свої "послуги" чоловік отримував від країни-окупанта гроші.

Пресслужба СБУ повідомила, що українець входив до складу організованого злочинного угруповання на території Росії. Згодом чоловік повернувся в Україну.

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Від кураторів завербований отримував спеціальні завдання та збирав інформацію про місцевих посадовців та військовослужбовців. Зокрема, факти, які могли б їх скомпрометувати.

Окрім того, агент російської розвідки збирав інформацію про виїзд посадовців та військових до Росії та на тимчасово окуповані території Донбасу.

Отримані дані планували використати, щоб створити умови для виїзду вказаної категорії людей до країни-агресора або на окуповані нею території. Там їх мали затримати або залучити до конфіденційного співробітництва з російськими спецслужбами.

Інформацію агент передавав через відпрацьований закритий канал зв'язку. Винагороду за свої дії чоловік отримував на банківську картку.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Під час обшуків в агента правоохоронці вилучили:

засоби зв'язку, які використовувались для контактів із представником Росії;

банківські картки "Сбербанка России";

посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.