На завершальних етапах анексії: ISW назвало велику загрозу для США, НАТО й України щодо Білорусі
- Росія завершує процес фактичної анексії Білорусі, що може посилити її військову й економічну спроможність для досягнення геополітичних цілей проти США і НАТО, а також загрожує Україні.
- Москва перетворює Білорусь на стратегічного партнера, що може призвести до контролю над білоруськими збройними силами та постійного базування російських військ на її території.
Росія наразі перебуває на завершальних етапах десятирічних стратегічних зусиль з фактично анексії Білорусі. Це може назавжди посилити військову й економічну спроможність Москви.
Зокрема, для переслідування своїх геополітичних цілей проти США і НАТО. Це безпосередньо свідчить і про пряму загрозу для України та Білорусі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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Що відомо про загрозу
На думку аналітиків, Білорусь є не лише союзником Росії, Москва перетворює Мінськ на стратегічного партнера, який сприяє поширенню влади Кремля по всьому світу. Зазначається, що Путін використовуватиме свої здобутки в Білорусі, щоб компенсувати витрати від тривалої війни проти України.
Також Росія таким чином намагатиметься пришвидшити відновлення країни-агресорки та отримати допомогу у підготовці до майбутніх воєн. Тому, фахівці радять розглядати майбутнє, в якому Білорусь буде не лише залежною державою, але й фактично продовженням Росії.
В ISW припускають, що Росія намагатиметься формалізувати "союзну державу" як державне утворення з домінуванням Москви.
Це дозволить Кремлю встановити контроль над більшістю, якщо не над всіма аспектами управління Білоруссю. Ба більше, це передбачає встановлення повного контролю над білоруськими збройними силами в мирний час і постійне базування російських військ на території країни.
Згідно з оприлюдненою інформацією, Кремль у такий спосіб прагне використати населення країни в понад 9 мільйонів людей, її стратегічне розташування на східному фланзі Північноатлантичного альянсу, а також економічні ресурси. Це становить загрозу.
Бажаний Кремлем набір заходів з інтеграції з Білоруссю є настільки широким і всеосяжним у багатьох аспектах, що визначити, що Москва не контролюватиме в Білорусі, якщо їй це вдасться, важче, ніж перерахувати, що Москва контролюватиме,
– ідеться у звіті.
За даними ISW, хоча Росія не завершила спробу де-факто анексувати Білорусь, вона вже досягла таких етапів, які становлять загрозу безпеці США, НАТО та України, а також загрозу подальшому існуванню Білорусі як суверенної держави.
Москві не потрібно досягати додаткових інтеграційних успіхів у Білорусі, щоб загрожувати Заходу. Набір військових, політичних та економічних інтеграційних здобутків Росії в Білорусі з 2020 року вже становить загрозу, на яку політики мають звернути увагу.