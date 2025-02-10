У ЦПД заявили, що Путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року

Росія може продовжувати війну в Україні в 2025 і 2026 роках. Владімір Путін має для цього ресурси та плани.

Про це 24 Канал пише з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Війна може тривати ще кілька років

Як зазначив Коваленко, російський диктатор не лише має ресурси, щоб воювати цьогоріч, але і дав завдання готуватися до продовження боротьби в наступному році. Його чиновники, дипломати і розвідники повинні залучити всі можливі сили, аби продовжувати інтенсивні наступи та війну.

Окрім цього, Росія продовжуватиме працювати над своєю пропагандою та міжнародною політикою.

У Путіна збільшують витрати на пропаганду, зокрема на роботу в Європі, Близькому Сході, а також намагаються лобіювати рішення щодо уникнення додаткових санкцій,

– написав Андрій Коваленко.

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що закінчення війни найближчим часом очікувати не потрібно. Швидкий мир в Україні може настати, якщо працювати над цим з партнерами. Для цього, зокрема, Україна бере участь в різних міжнародних конференціях. Наше політичне, воєнне керівництво, дипломати, неурядові громадські організації продовжують роботу для того, щоб Росія зупинила наступи та бої.

Володимир Зеленський розповів про продовження війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що продовжувати боротьбу з російськими окупантами важливо, аби не втратити українську територію повністю. Адже подібна ситуація склалася у 2014 році, коли світ пробачив Росії захоплення Криму та частини Сходу. Тож, за словами глави держави, люди повинні не опускати руки, а міжнародні партнери – підтримувати Україну.