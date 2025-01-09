Трамп вже "зарухався": наскільки близька Україна до кінця війни

Російський диктатор Владімір Путін буквально знищив міжнародне право через повномасштабне вторгнення до України. З роками світ може зануритися у ще сильнішу кризу.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що поразка України та загалом демократії у війні з Росією реально занурить світ у складні часи. Цілком може початися переділ кордонів, розв'язання питань силою тощо.

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Чи реально завершити війну найближчим часом

За словами Гудкова, зараз схоже на те, що Трамп буквально не з тими "воює". Він кидається на Данію через Гренландію. Хоче встановити контроль над Панамським каналом і т.д. Хоча Трамп цілком міг би домовитися з тою ж Данією, аби розмістити системи ПРО та радари на Гренландії. Навряд чи там будуть сильно проти.

В контексті війни в Україні Трамп вже почав рухатися. Була заява, що той хоче досягнути прогресу у найближчі пів року. Тобто вже немає розмов про швидке завершення війни.

На думку Гудкова, наразі немає конкретного сценарію, який змусив би Росію припинити війну. Ймовірно, одними санкціями не вдасться дотиснути Путіна.

Лише через економічні заходи не вдасться виграти війну. Результат буде вирішуватися на полі бою. Якщо Захід дасть Україні все необхідне у військовому сенсі, що зможе нівелювати кількісну перевагу Росії, тоді Україна досягне успіхів. Тоді буде мир з позиції сили. Поки іншого варіанту не бачу,

– сказав Гудков.

Раніше Дональд Трамп неодноразово розповідав, що готовий завершити війну в Україні за 24 години. Хоча вже після перемоги на виборах визнав, що це буде складніше. А спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог зазначив, що спробує упродовж перших 100 днів президентства Трампа знайти компромісне рішення, як закінчити війну.