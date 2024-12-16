Трамп планує переговори із Зеленським і Путіним про припинення війни

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Вони говоритимуть про закінчення війни.

Він зазначив, що вивчав стан справ на фронті в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа.

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Про що говоритиме команда Трампа з Путіним і Зеленським

Трамп підкреслив, що Зеленський прагне миру, назвавши збройний конфлікт в Україні "найстрашнішою бійнею з часів Другої світової війни".

За його словами, він бачив жахливі фотографії полів, де тіла солдатів лежать одне на одному. Вони нагадали йому сцени з Громадянської війни в США 1861 – 1865 років.

Цьому потрібно покласти край. І ми намагаємося покласти цьому край. Але ми подивимося. Ми будемо говорити з президентом Путіним і з Зеленським, представниками України. Ми повинні зупинити це. Це кривава бійня,

– додав він.

Обраний президент також зазначив, що для припинення конфлікту необхідно укласти мирну.

Нагадаємо, Трамп заявив, що відбудова України може тривати 100 років, оскільки руйнування та втрати сторін "астрономічні".