Рютте спрогнозував, яким буде завершення війни в Україні

Генсек НАТО Марк Рютте не вірить у те, що у війні Росії проти України буде переможець. Після завершення бойових дій загроза з боку Москви нікуди не зникне.

Такими думками генсек поділився 5 листопада в нідерландському токшоу Pauw & De Wit, пише Bloomberg.

Яким Рютте бачить завершення війни в Україні?

Марка Рютте запитали, чи зможе хтось перемогти у війні Росії проти України.

"Я не думаю, що це дуже ймовірно", – відповів генсек.

На його думку, такі війни, як в Україні, завжди закінчуються мирною угодою, яка часто є певним компромісом.

Рютте застеріг, що російська загроза для Європи може зрости після завершення бойових дій в Україні.

Російська загроза зараз безпосередньо не проявляється на наших кордонах, оскільки значна частина російських військових зайнята в Україні. Але якщо війна закінчиться, їхня величезна армія не залишиться просто величезною армією,

– пояснив генсек.

Наприкінці програми Рютте замислився над тим, що "ми мріємо про час, коли все це закінчиться".

Мирні переговори щодо війни в Україні

10 – 11 листопада в Абу-Дабі пройдуть перші з лютого тристоронні переговори США – України та Росії.

Зять і радник Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що американська сторона активно працювала з Києвом і Москвою, аби підготувати серйозні пропозиції.

Сам президент США анонсував масштабну угоду щодо України, яка вплине на усю Європу. За словами політика, нею будуть задоволені усі.

За даними Інституту вивчення війни, Росія не готова до реальних переговорів. Вона лише вдає зацікавленість, аби домовитися з Вашингтоном про економічну співпрацю.

Аналітики зазначають, що Путін оновив стратегію війни проти України. Тепер він робить ставку на терор. До весни 2027 року російський диктатор навряд чи всерйоз задумається над закінчення війни.