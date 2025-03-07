Трампу дуже потрібен мир в Україні, лідер США полює на власну вигоду

На тлі різких заяв США в бік України заговорили про поглиблення співпраці Росії з американської стороною. Але навряд чи мовиться про справжнє партнерство, скоріш за все, лише про ситуативне.

Таку думку 24 Каналу висловив американський політолог Раміз Юнус, додавши, що Сполучені Штати справді роблять реверанс росіянам. Але не варто пов'язувати це виключно з російсько-українською війною.

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Чому Трампу вигідний мир в Україні

Вашингтон і Москва мають низку двосторонніх питань, які їм важливо владнати. Але без розв'язання війни в Україні це зробити неможливо. Дональд Трамп це розуміє.

Тому йому так потрібне перемир'я. Навіть без урахування інтересів Росії чи України, бо на це Трампу байдуже,

– сказав американський політолог.

Президенту США важлива тільки угода, а війна заважає її укласти. На війні Трамп не тільки не може нічого заробити, а ще й вона перешкоджає укладанню вигідних домовленостей. Отже, єдиний вихід – якнайшвидше її завершити.

Є країни, які не згодні з такою позицією. Насамперед це Україна, адже вона не готова погоджуватися на будь-які компроміси, які запропонує Вашингтон. Ба більше, поки США офіційно їх не оголошували.

Якщо Україні запропонують вигідну угоду щодо рідкісноземельних металів, посилення ролі Європи в гарантіях безпеки, невизнання окупованих територій російськими – все це і є тими гарантіями, на яких наполягає президент Зеленський та весь український народ,

– підкреслив Раміз Юнус.

Якщо США не хочуть, щоб війна продовжувалася, то вони мають забезпечити безпеку для України в небі, в морі та на землі, хоча б на тій частині територій, які залишаються. Також важливо брати участь у відновлені того, що зруйнувала Росія.

Ймовірно, на розмови такого типу Україна може погодитися. Адже замороження конфлікту вже є компромісом з боку Києва. Ще однією темою для компромісу може бути обмін територій на Курщину. Але про легітимізацію окупованих областей взагалі не має мовитись. Тож все залежатиме від того, про що саме хочуть говорити американці.