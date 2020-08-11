Син начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова відкрив відпочинковий комплекс NAVY біля Києва. За словами чиновника, гроші виділили з сімейних заощаджень. Проте вартість проекту перевищує суму відкладених грошей, що вказана у декларації Наумова.

Витрати на відкриття проєкту Наумов не вказав у своїй декларації. Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

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Комплекс відкрили 29 липня 2020 року. Однак журналісти помітили, що чиновник постійно відвідував його ще до відкриття. Деколи навіть у робочий час і на службовому автомобілі. Склалось враження, ніби він керував облаштуванням проєкту.

Що каже Іван Наумов

Чоловік написав пост із поясненнями. За його словами, комплекс належить сину Миколі, гроші на який Наумов-молодший отримав із сімейного бюджету.

У закладі працює мій син Микола, який є керівником ТОВ "Радіус 88", і саме це підприємство орендує комплекс "NAVY"… Комплекс розташований на моєму шляху з роботи додому, я при нагоді приїздив до зазначеного закладу, як тато до сина і не більше,

– написав чиновник.

Яка ймовірна вартість NAVY

За даними держреєстру юросіб, син завгоспа Микола Наумов вніс у статутний капітал свіжоствореної компанії-орендаря комплексу (ТОВ "Радіус 88" – 24 канал) 2 мільйони гривень. Станом на кінець 2019 року Наумов задекларував сукупних сімейних заощаджень трохи більше половини від цієї суми – 1,3 мільйона гривень. Зміни щодо майнового стану та Наумов в декларацію досі не вніс.

Розслідувачі наголошують, це саме по собі може свідчити про корупційне правопорушення.

Хто такий Іван Наумов? Очільник Департаменту управління майном Нацполіції. Раніше працював у правоохоронних органах Донецька, потім перевівся до Києва. Неодноразово був фігурантом корупційних розслідувань. Наприклад, теща Наумова, маючи нульові доходи, стала власницею люксової автівки, вартістю близько 90 тисяч доларів, а також отримала 2 земельні ділянки. До слова, одна з них розташована неподалік відпочинкового комплексу під Києвом.



Відпочинковий комплекс NAVY / Фото Bihus.info