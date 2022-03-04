Завищені ціни на послуги таксі прирівняють до шахрайства

На тлі російської агресії в Харкові, водії таксі почали суттєво підвищувати ціни на проїзд в межах міста. Влада хоче перешкодити подібному заробітку.

Відповідно, водії, які безпідставно підвищують тариф будуть прирівнюватися до шахраїв. Про це йдеться у заяві поліції Харківщини.

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Водії завищують цінник

З початку березня до поліції надходять тисячі повідомлень громадян про те, що таксисти користуються військовою агресією Росії, внаслідок якої зруйнована інфраструктура Харкова, а міський транспорт не може повноцінно працювати і перевозити пасажирів.

Повідомляється, що подекуди ціни просто захмарні, так, одна поїздка може вартувати від 1000 – 2000 гривень.

За словами начальника харківської поліції Володимира Тимошка, такі дії надалі будуть кваліфікуватися як шахрайство.

Я дав доручення усім підрозділам поліції виявляти таких водіїв, вилучати автівки. Ми не допустимо, щоб цивільне населення страждало від протиправних дій не свідомих перевізників,

– зазначає він.

Повідомити про таксистів, які перевозять пасажирів за захмарними цінами, можна за телефоном спецлінії 102.



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