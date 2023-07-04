Що заміновано на "Кримському титані": Барієв розповів про дії росіян на заводі

Російські окупанти на заводі "Кримський титан" замінували відстійники по периметру, щоб туди не могли зайти ЗСУ. Також ворог розмістив біля заводу ЗРГК "Панцир-С1".

Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, про замінування самої будівлі "Кримського титану" наразі не відомо.

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Росіяни хочуть завадити ЗСУ

Ескендер Барієв зазначив, що окупанти розміщують біля "Кримського титану" ЗРГК "Панцир-С1", щоб ЗСУ не атакували завод. Це небезпечно як для України, так і для інших країн. Відомо, що ворог встановлює ракетні комплекси і в місцях, де перебувають цивільні.

Щодо "Кримського титану" є інформація, що по периметру від відстійників дійсно заміновано, щоб ЗСУ не могли пройти. Поки що не можу підтвердити, що сама будівля замінована,

– повідомив він.

Зараз загарбники турбуються через власну небезпеку, тому що через підрив Каховської ГЕС у них не вистачає прісної води для забезпечення повного циклу роботи "Кримського титану".

Барієв про замінування "Кримського титану": дивіться відео

Плани окупантів на заводі "Кримський титан"