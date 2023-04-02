В Україні почали виготовляти боєприпаси для безпілотників: завод показав фото
2 квітня 2023, 15:13Читать новость на русском
Джерело:Завод "Маяк"
Підприємство концерну "Укроборонпром" показало нові боєприпаси ЗСУ. Їх можна застосовувати до безпілотних авіаційних комплексів.
На світлині рядочком "вишикувалися" 6 новеньких снарядів різного розміру. В компанії додають, що ці боєприпаси мають осколкову дію.
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Основні характеристики снарядів
Авіаційні боєприпаси до українських безпілотних авіаційних комплексів:
- ОБП-23.1 має вагу 1 кілограм та гарантовано уражає цілі в радіусі 11 метрів;
- ОБП-23.05 важить 500 грамів, а гарантована зона ураження має радіус 4,5 метра.
Виробництво снарядів в Україні: що відомо
- Не так давно концерн "Укроборонпром" запустив процес виробництва 152-міліметрових снарядів, який відбуватиметься на території України.
- Пізніше підприємство розпочало виробляти 125-міліметрові снаряди для танкової гармати. Проте їх виробництво налагодили за кордоном у партнерстві з країною НАТО.
- Як зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, відновлення виробництва снарядів для радянської артилерії – це архіважливий крок. Усе тому, що ЗСУ мають достатньо радянської артилерії, тож наявність боєприпасів до неї дозволить постійно тримати ворога у напрузі.