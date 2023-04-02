В Україні почали виготовляти боєприпаси для безпілотників: завод показав фото

Підприємство концерну "Укроборонпром" показало нові боєприпаси ЗСУ. Їх можна застосовувати до безпілотних авіаційних комплексів.

На світлині рядочком "вишикувалися" 6 новеньких снарядів різного розміру. В компанії додають, що ці боєприпаси мають осколкову дію.

Дивіться також "Укроборонпром" стане акціонерним товариством: рішення Кабміну

Основні характеристики снарядів

Авіаційні боєприпаси до українських безпілотних авіаційних комплексів:

ОБП-23.1 має вагу 1 кілограм та гарантовано уражає цілі в радіусі 11 метрів;

ОБП-23.05 важить 500 грамів, а гарантована зона ураження має радіус 4,5 метра.

Українські боєприпаси до БпЛА / Фото завод "Маяк"

Виробництво снарядів в Україні: що відомо

Не так давно концерн "Укроборонпром" запустив процес виробництва 152-міліметрових снарядів, який відбуватиметься на території України.

Пізніше підприємство розпочало виробляти 125-міліметрові снаряди для танкової гармати. Проте їх виробництво налагодили за кордоном у партнерстві з країною НАТО.

Як зазначив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, відновлення виробництва снарядів для радянської артилерії – це архіважливий крок. Усе тому, що ЗСУ мають достатньо радянської артилерії, тож наявність боєприпасів до неї дозволить постійно тримати ворога у напрузі.

Завод "Маяк" – українське підприємство в галузі виробництва засобів зв'язку, розробки й виготовлення апаратури магнітного запису та відтворення звуку. З 2008 року головною спеціалізацією є виробництво стрілецького озброєння.