Масштабна пожежа в Техасі: у США зупинив роботу головний завод із виготовлення ядерної зброї

Через масштабні лісові пожежі у Техасі в США призупинив свою роботу завод Pantex, що спеціалізується на виготовленні ядерної зброї. Там поблизу головного об'єкту, на якому збирають американський ядерний арсенал, вогонь вийшов з-під контролю.

Керівництво компанії повідомило, що пожежу не вдається локалізувати. Усі зусилля направлені на евакуацію персоналу.

Дивіться також Росія намагається розробити ядерну космічну зброю для знищення супутників, – CNN

Що відомо про пожежу

Лісова пожежа в Техасі почалася у вівторок, 27 лютого, та почала стрімко поширюватися. Горять не лише ліси, а й поля. Також є загроза для міст.

Її не можуть локалізувати через сильний вітер, суху траву та аномальну для цієї пори високу температуру.

У невеликих містах штату та на ядерному заводі Pantex оголосили про евакуацію.

Пожежа біля заводу не локалізована. Зусилля з ліквідації наслідків зосереджені на евакуації людей. Невелика кількість персоналу перебуває в укриттях на території підприємства,

– мовиться у заяві компанії.

Що відомо про завод Pantex Завод Pantex є одним із найбільших виробників ядерної зброї у світі. З 1975 року завод є основним місцем збирання і розбирання американських атомних бомб. Останню нову бомбу він зібрав у 1991 році. З того часу на заводі розібрали тисячі одиниць ядерної зброї. Він бере участь у різних програмах та надає послуги з утилізації вже використаних ядерних боєприпасів. Завод також відіграє важливу роль у зберіганні та модернізації ядерного арсеналу Сполучених Штатів.

Інші стихійні лиха