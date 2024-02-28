Масштабна пожежа в Техасі: у США зупинив роботу головний завод із виготовлення ядерної зброї
Джерело:Politico
Через масштабні лісові пожежі у Техасі в США призупинив свою роботу завод Pantex, що спеціалізується на виготовленні ядерної зброї. Там поблизу головного об'єкту, на якому збирають американський ядерний арсенал, вогонь вийшов з-під контролю.
Керівництво компанії повідомило, що пожежу не вдається локалізувати. Усі зусилля направлені на евакуацію персоналу.
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Що відомо про пожежу
Лісова пожежа в Техасі почалася у вівторок, 27 лютого, та почала стрімко поширюватися. Горять не лише ліси, а й поля. Також є загроза для міст.
Її не можуть локалізувати через сильний вітер, суху траву та аномальну для цієї пори високу температуру.
У невеликих містах штату та на ядерному заводі Pantex оголосили про евакуацію.
Пожежа біля заводу не локалізована. Зусилля з ліквідації наслідків зосереджені на евакуації людей. Невелика кількість персоналу перебуває в укриттях на території підприємства,
– мовиться у заяві компанії.
Що відомо про завод Pantex
Завод Pantex є одним із найбільших виробників ядерної зброї у світі. З 1975 року завод є основним місцем збирання і розбирання американських атомних бомб. Останню нову бомбу він зібрав у 1991 році. З того часу на заводі розібрали тисячі одиниць ядерної зброї.
Він бере участь у різних програмах та надає послуги з утилізації вже використаних ядерних боєприпасів. Завод також відіграє важливу роль у зберіганні та модернізації ядерного арсеналу Сполучених Штатів.
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