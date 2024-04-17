Зранку 17 квітня у російському Татарстані було гучно. Безпілотники української розвідки атакували авіаційний завод в Казані, на ньому лунали вибухи.

Джерела 24 Каналу в ГУР повідомили, що ціллю безпілотників авіазавод імені Горбунова у Казані.

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Безпілотники ГУР летіли над головами росіян тисячу кілометрів

Про те, що завод атакували безпілотники ГУР, розповіли джерела 24 Каналу в ГУР. Це означає, що українські БпЛА пролетіли щонайменше тисячу кілометрів по прямій.



Скільки пролетіли безпілотники ГУР. Початкові та кінцеві точки – теоретичні

Що відомо про завод імені Горбунова

Це з найбільших підприємств авіаційної промисловості Росії. Він розташований у східній частині Авіабудівного району Казані.

На цьому заводі ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М, а також іншу військову авіацію.

18 грудня 2023 року, через повномасштабне російське вторгнення в Україну, завод потрапив під санкції країн Євросоюзу, оскільки ракетоносці, виготовлені та відремонтовані на цьому заводі, ворог використовує для атак.

Авіаремонтний завод ім. Горбунова: показуємо на карті

Подробиці про вибухи в Казані

Джерела 24 Каналу повідомили, що вибухи на території авіазаводу у Казані пролунали 17 квітня близько 10 години ранку за українським часом.

Незадовго до вибухів в авіаційному районі спрацювала сирена повітряної тривоги, на заводі зокрема. Росіяни почали евакуювати персонал з території підприємства.

Росавіація під час атаки повідомила, що аеропорти Казані, Нижньокамська та Нижнього Новгорода тимчасово не приймають та не відправляють літаки.

Зазначимо, що 17 квітня вибухи лунали й на аеродромі у російській Самарі. Під атакою опинився аеродром військової авіації.

У Самарі знищено вертоліт Мі-8

У ГУР розповіли, що було гучно саме на аеродромі "Кряж". Внаслідок операції знищено транспортний вертоліт Мі-8. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів.

У розвідці уточнили, що уражене судно окупанти використовували у війні проти України для перевезення зброї та особового складу.

Також вибухи лунали на аеродромі в окупованому Джанкої.