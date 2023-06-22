Фундаментальна катастрофа: в ОП назвали 3 речі, які стримають Росію від знищення заводу "Титан"

Російські окупанти замінували хімічний завод "Кримський титан", який розташований в Армянську. Є лише три речі, які здатні стримати загарбників від нової масової катастрофи.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, якщо російську окупанти підірвуть завод "Титан", то це буде просто фундаментальна катастрофа.

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Аварія на цьому заводі здатна знищити акваторію Азовського моря, а також частково – Чорного. Наслідки відчують в Херсонський, Одеській та Миколаївській областях.

Які кроки можуть зупинити Росію

Як наголосив Подоляк, Росія – це чи не єдина країна, де скептично ставляться до людського життя. Окупанти просто будуть усе знищувати і залишати за собою випалену землю. Російський диктатор Путін неодноразово на це натякав і демонстрував своїми ракетними обстрілами.

Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу

Світ мав би значно жорсткіше реагувати на дії Росії після підриву Каховської ГЕС. Потрібно усвідомити, що "червоних ліній" буквально вже не існує. Росію можна зупинити, якщо її змусять усвідомити низку важливих речей.

Єдине, що сьогодні має стримувати все це – розуміння Росією трьох речей. Перше – Україна матиме всі інструменти для справедливого фіналу війни. Друге – юридична відповідальність Росії буде в будь-якому випадку. Третє – якщо ви захочете вчинити злочин з використанням зброї масового ураження, то отримаєте таку ж відповідь. Точно такий самий удар зброєю масового ураження,

– наголосив Подоляк.

Загроза на "Кримському титані": коротко

В українській розвідці повідомили, що через теракт на Каховській ГЕС процеси виробництва на заводі "Кримський титан" були суттєво порушені. Також інженерні підрозділи окупантів мінували цехи підприємства та закладали вибухівку на заводській та прилеглій території.

Кандидат хімічних наук та блогер Гліб Репіч пояснив, що може статися, якщо росіяни підірвуть завод "Титан". Він розповів про можливі наслідки від катастрофи.

Росіяни вже перевіряли систему оповіщення на випадок аварії. Про це повідомляли джерела партизанського руху "Атеш".