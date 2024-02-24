Допомагає виробляти ракети: на заводі в Липецьку було щонайменше 3 вибухи, їх показали в мережі
У росіян вночі проти 24 лютого 2024 року спалахнув Новолипецький металургійний комбінат. Він виготовляє сталь та сплави, які йдуть на виробництво російських ракет.
Місцеві мешканці орієнтовно після 2 ночі 24 лютого повідомили про атаку безпілотників по комбінату. Там почули щонайменше три вибухи, у росіян була паніка, пише 24 Канал.
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Що відомо про потужну пожежу на НЛМК
Новолипецький металургійний комбінат розташований у Лівобережному районі Липецька, що за понад 500 кілометрів від Москви та орієнтовно за 400 – від кордону з Україною.
Пролунали щонайменше три вибухи,
– написали росіяни.
Пожежа та дрон на Новолипецькому металургійному комбінаті: відео
Момент вибуху на російському комбінаті: дивіться кадри з місця події
У одному з російських телеграм-каналів заявили, що є один потерпілий. Один з колишніх співробітників заводу заявив, що він бачить з відео, де саме спалахнула пожежа.
По відео бачу, що вибух, де цех агломерації та підготовки руди,
– розповів ексспівробітник.
Це може завдати величезних збитків заводу.
До речі, офіційна версія подій росіян відрізняється. Адже губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що пожежа була нібито тільки в одному цеху, її швидко загасили, а постраждалих традиційно немає.
Що відомо про Новолипецький металургійний комбінат
- Новолипецький металургійний комбінат вважають найбільшим сталеливарним комбінатом в Росії та 17 у світі за обсягами виробництва, згідно з даними 2018 року.
- Комбінат виробляє як мінімум 18% усієї сталі в Росії та є ключовим у групі НЛМК одного з найбагатших людей Росії Владіміра Лісіна – він становить орієнтовно 80% усієї продукції.
- Саме НЛМК постачає сталь, сплави та прокат підприємствам російської оборонки, на яких виробляють балістичні та крилаті ракети. Це підприємство вважають одним з ключових у російській стратегічній промисловості.
- Джерела 24 Каналу у спецслужбах заявили, що пожежа на комбінаті – це робота Головного управління розвідки та Служби безпеки України. Дрони поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу.
- Джерела пояснили, що ураження цих об'єктів призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час. Вони також підтвердили, що сировина із цього підприємства іде на виготовлення російських ракет, артилерії та безпілотників.