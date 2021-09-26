На заводі у Танзанії прогримів вибух: багато постраждалих у важкому стані

У Танзанії стався вибух на сталеливарному заводі. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше 40 осіб.

На заводі раптово вибухнув розпечений метал. Інцидент трапився на підприємстві Nyakato Steel Mills у місті Мванза.

Зверніть увагу Потужний вибух прогримів у багатоповерхівці в Росії: знесло кілька поверхів

Співробітники заводу, за словами начальника регіональної поліції Мванзи Рамадана Нґанзі, отримали поранення після вибуху металу, який розкидував оцинковану сталь.

7 із 40 травмованих – у важкому стані

Постраждалих працівників підприємства терміново доставили до обласної лікарні. За інформацією поліції, деякі з потерпілих перебувають у важкому стані.

Водночас лікарка обласної лікарні Sekou Toure Діана Анаторі повідомила, що з 40 травмованих працівників заводу 7 перебувають у критичному стані.

Поліція вже розпочала розслідування для встановлення причин вибуху на Nyakato Steel Mills.

Читайте також Потужний вибух прогримів у Великій Британії: моторошні фото та відео

Вибухи на підприємствах: останні новини