Кремль, партизани прокинулися: як Росія хотіла замаскувати вигаданими "ДРГ" народний спротив

У Росії продовжує наростати народний спротив. У Брянській області було вкрай неспокійно. Пропагандисти вигадували фейки про "диверсантів". Що ж там відбувалося насправді?

Спробуймо вибудувати логічний ланцюжок, якби це безглуздо не звучало. І щоб ви чіткіше розуміли картинку, почнемо з заяв самих росіян про буцімто "диверсантів" під Брянськом. А потім пояснимо, чому це чергова ганебна спроба ІПСО.

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Вигадки про обстріляний автобус

Так, цей меседж розносили зранку російські пабліки. У них цитують губернатора Брянської області Олександра Богомаза. Він бідкався на те, що 2 березня – сьогодні – буцімто українська "диверсійно-розвідувальна група" проникла на територію регіону. Але це ще квіточки.

Сьогодні з України на територію Климівського району до села Любечани проникла "ДРГ". "Диверсанти" здійснили обстріл автомобіля, що рухається. Внаслідок обстрілу один мешканець загинув, поранено десятирічну дитину,

– заявив губернатор.

З цього моменту фіксуємо інформацію про поранених і загиблих. Вона упродовж цього матеріалу змінюватиметься зі швидкістю світла, як і сама роспропаганда.

Один з телеграм-каналів стверджував, що обстріляли "диверсанти" буцімто шкільний автобус. І що це стало причиною гибелі УЖЕ двох людей, а також поранення дитини. Зауважимо, що про шкільний автобус написали також канали-мільйонники. В одному з пабліків зазначили навіть, що у Брянській області було бойове зіткнення з тими самими "українськими диверсантами".

Брехня росіян розсипається на очах

Невдовзі адміністрація Брянської області вирішила спростувати інформацію про обстріл шкільного автобуса. Мовляв, діти ж на дистанційному навчанні, про що тоді говорити? Так, окупанти збагнули, що цей вкид надто просто буде зруйнувати, тож вирішили піти на випередження.

На цьому ми могли б завершувати, але ж у телеграм-каналах продовжує нестися. Власне, в одному з них об 11:21 повідомили, що дівчинка, яку буцімто поранили в автобусі, померла в лікарні. У ту ж хвилину надійшло інше повідомлення – адміністратори не змогли синхронізуватися – про те, що дівчинка "вижила". Мовляв, її стан стабільний. Школярці поцілили у спину, коли той самий автобус буцімто обстріляли "диверсанти".



Спочатку дівчинка померла, а потім воскресла / Скриншот

Мало вам розстріляних і воскреслих школярок? Тоді заглянемо в інший паблік. Там розносять інформацію про те, що понад 100 людей "українські терористи" взяли у заручники у Брянській області. Мовляв, близько 10:00 2 березня орієнтовно 80 "диверсантів" зайшли на територію області. Вони, увага, розділилися та розбіглися по селах Сушани та Любечанка.

То вже можна цілий бойовик знімати. Отже, як переконують телеграм-канали, частину мешканців Сушан "група з 50 озброєних людей з жовтими пов'язками" взяла у полон. Решті, на диво, вдалося втекти або закритися у власних оселях.



Пропагандисти вигадали байки про заручників / Скриншот

Додамо трішки емоційного забарвлення, властивого ІПСО. Одна жінка, попри весь той жах, який буцімто пережила, встигла ледь не онлайн поділитися інформацією з журналістами. Мовляв, "диверсанти" і будинок спалити встигли, і навіть убити когось.

Я на власні очі всіх бачила... (Вони – 24 Канал) з гранатометами, автоматами, листівками. Стріляли у жінку, котра біля будинку стояла,

– бідкалася очевидиця.

У Любечанці, судячи з телеграм-каналів, "диверсанти" теж не байдикували. Вони навіть "взяли у полон місцевого фельдшера". Ба більше, повезли у невідомому напрямку. Але за якусь годину стало відомо, що ніхто його не викрадав. Сидів собі лікар вдома спокійно. Можливо, запив і не висовував носа. Але пропаганду це не зупиняє.

Повернімося до дівчинки з автобуса. Спочатку написали, що вона жива і її госпіталізували. Мовляв, дані про смерть неправдиві. Гаразд, але як тоді пояснити, що інші пабліки повідомляють уже про хлопчика, посилаючись на заступника губернатора Брянської області Андрія Бардукова? Вони і тут не можуть визначитися, кого уявні "диверсанти" обстріляли.



Спочатку повідомили про дівчинку / Скриншот



Потім уже звідкись з'явився хлопчик / Скриншот

Як з'ясувалося, це була вершина айсберга. Адже після заяв про буцімто роботу ДРГ в мережі з’явилося кілька відео. Їх того ж дня у Брянській області зняли бійці "Руського Добровольчого Корпусу". Ймовірно, що це можуть бути ті самі "диверсанти", про яких розповідають у місцевих пабліках. Нагадаємо, що "РДК" – підрозділ, який складається з російських добровольців. Вони виступають проти Путіна та його злочинних дій з 2014 року.

Росіян закликають повставати проти Путіна

Один з роликів знятий біля того самого Фельдшерського пункту. Не виключено, що звідси й ростуть ноги про буцімто викрадення лікаря.

Ну що ж друзі. Ось і сталося. "Руський Добровольчий Корпус" перейшов державний кордон Росії. Докази прямо за моєю спиною (показує на Фельдшерський пункт у Брянській області – 24 Канал). Ми не воюємо з цивільними, не вбиваємо беззбройних, майте це на увазі. Тепер настав час звичайним громадянам Росії зрозуміти, що вони не раби. Підіймайте бунт. Боріться!,

– закликали військові.

У Брянській області – "Руський Добровольчий Корпус": дивіться відео

Інший ролик знятий під автоматну чергу. У ньому також підкреслюють, що "РДК" прийшли звільняти рідну землю.

"На відміну від путінської армії – катів і насильників – ми не воюємо з мирними громадянами. Ми прийшли сюди, щоб вас звільнити Закликаємо вас: візьміть зброю та боріться з путінським і кремлівським кривавим режимом. Слава "РДК"! Смерть кремлівському тирану!", – наголошують бійці.

Закликають росіян повстати проти Путіна: дивіться відео

Російські журналісти впізнали в одному з бійців "РДК" Дениса Нікітіна. Він, власне, командир підрозділу. Він у своїх публічних коментарях наголошував на можливості звільнення Росії через звільнення України.

П-послідовність. У росЗМІ після виходу ролика з "РДК" вирішили швиденько виправдати те, що відбувається. Мовляв, "українських військових уже нема".

На території Росії нікого з української групи вже немає, вони всі вийшли. Зараз іде пошук, можливо, бійців ЗСУ, які залишилися на нашій території,

– розповіли журналістам джерела.



Пропагандисти виправдовуються за байки про "ДРГ" / Скриншот

Як на це відреагували в Україні

Журналісти "Бабелю" звернулися по коментар до Генштабу. У відомстві підкреслили, що ЗСУ воюють винятково на території України. Тож вкиди з боку Росії не мають нічого спільного з дійсністю.

Усе, що відбувається в Росії, – це спротив місцевого населення путінському терористичному режиму, недотримання заходів пожежної безпеки або інші причини, які не залежать від ЗСУ. Зокрема, повідомлення в інтернеті про події на Брянщині – зухвала московська провокація,

– наголошують у Генштабі.

У ГУР МО також прокоментували цю ситуацію. За словами Андрія Юсова, Росія – утворення, яке складається з великої кількості міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів.

Сьогодні є публічна заява "РДК". Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна і тих, хто його підтримує... Можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи,

– підкреслив представник ГУР.

Заступник голови ОП Михайло Подоляк підкреслив, що ворог абсолютно свідомо здійснив чергову провокацію. За його словами, росіяни прагнуть залякати своїх же громадян. Лише таким чином можна буде "бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність". Водночас він зауважив, що партизанський рух усередині Росії стає лише сильнішим і агресивнішим. Тож закликав боятися партизанів.