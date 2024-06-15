Відключень світла 16 червня не буде: в Укренерго назвали причину
15 червня 2024, 17:52Читать новость на русском
У неділю, 16 червня, застосовувати графіки не будуть. Відключень світла в Україні не прогнозують.
Про це повідомили в Укренерго. Також розповіли, що саме дозволило не застосовувати обмеження, передає 24 Канал.
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Завтра відключення світла не буде
У компанії повідомили, що завтра по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується.
Причина – зниження споживання у вихідний день,
– заявили в Укренерго.
Додали, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження повідомлять окремо.