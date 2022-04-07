Завжди був нещадним і розгромлював тих, кого вважав загрозою, – Обама про Путіна

Колишній президент США Барак Обама висловився про кремлівського главу Володимира Путіна. Він вважає, що російський диктатор "завжди був нещадним".

Барак Обама також наголосив, що знав Путіна, але не впевнений, "що людина, яку я знав, та сама людина, яка зараз керує такими речами". І припустив, що саме змінило главу Росії.

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Путін завжди був нещадним. Він не боїться розгромити тих, кого вважає загрозою,

– вважає Обама.

Він також навів приклад того, що Росія зробила у Чечні. Тож те, що зараз відбувається в Україні, – не новий патерн його поведінки.

За словами експрезидента США, 5 років тому він би не подумав, що кремлівський диктатор піде на такий ризик для себе та вторгнеться в Україну.

Обама додав, що, імовірно, Путіна змінили дві речі: старіння та ізоляція під час COVID-19.

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