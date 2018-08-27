Zaxid Fest 2018 у фото: шалена атмосфера, музика та природа
Вже культовий фестиваль Zaxid Fest потужно відгримів на Львівщині. Фест відбувався з 24 до 26 серпня у селі Родатичі.
Три дні на трьох сценах публіку тішили музикою гурти з України, Європи та Америки.
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І дощ не став на заваді веселощам та гарному настрою. Пропонуємо переглянути фото з Zaxid Fest 2018, які ми зібрали з соцмереж.
Джерело: 24 Канал
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