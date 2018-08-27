Zaxid Fest 2018 у фото: шалена атмосфера, музика та природа

Вже культовий фестиваль Zaxid Fest потужно відгримів на Львівщині. Фест відбувався з 24 до 26 серпня у селі Родатичі.

Три дні на трьох сценах публіку тішили музикою гурти з України, Європи та Америки.

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І дощ не став на заваді веселощам та гарному настрою. Пропонуємо переглянути фото з Zaxid Fest 2018, які ми зібрали з соцмереж.

Допис, поширений Zaxidfest (@zaxidfest_official) 27 Сер 2018 р. о 1:51 PDT

Допис, поширений Rolliks (@rolliks_band) 26 Сер 2018 р. о 11:24 PDT

Допис, поширений Roman Dombrowski photography (@dombrowski.photography) 26 Сер 2018 р. о 12:17 PDT

Допис, поширений Roman Dombrowski photography (@dombrowski.photography) 26 Сер 2018 р. о 8:47 PDT

Допис, поширений Zaxidfest (@zaxidfest_official) 26 Сер 2018 р. о 3:26 PDT

Допис, поширений TARTAK / ТАРТАК (@tartak_ua) 25 Сер 2018 р. о 8:49 PDT

Допис, поширений Zaxidfest (@zaxidfest_official) 26 Сер 2018 р. о 12:55 PDT

Допис, поширений M a v k a . (@sky_ttl) 27 Сер 2018 р. о 2:46 PDT

Допис, поширений Palina / Республика Полина (@repolinare) 25 Сер 2018 р. о 10:59 PDT

Допис, поширений користувачем @_morheal_ 27 Сер 2018 р. о 2:24 PDT

Допис, поширений Орися Біленька (@orysia_bilenka) 27 Сер 2018 р. о 1:38 PDT

Допис, поширений Настя Рогач (@nastiarogach) 26 Сер 2018 р. о 11:27 PDT

Допис, поширений Ihor Rytchenko (@ihor_rytchenko) 26 Сер 2018 р. о 7:59 PDT

Допис, поширений Antony Nick (@astero_id) 26 Сер 2018 р. о 6:13 PDT

Допис, поширений Elena Podolian (@_ell_p_) 26 Сер 2018 р. о 5:10 PDT

Допис, поширений Валерия Клюева (@kliueva.valeriia) 26 Сер 2018 р. о 2:24 PDT

Допис, поширений мkg (@a_makogin) 25 Сер 2018 р. о 10:16 PDT

Допис, поширений користувачем @ekateryna_maksymchuck 26 Сер 2018 р. о 12:23 PDT