"Алаудінов нахабно бреше": офіцер ЗСУ розповів, як Росія обмінює кадирівців
Командир кадирівського загону "Ахмат" Апті Алаудінов, відомий своїми коментарями щодо Курської області, записав звернення до полонених чеченського походження. За його словами, Росія не збирається визволяти з полону уродженців Чечні, які добровільно здалися під час наступу Збройних Сил України на Курщині.
Крім того, він закликав полонених "зробити все, щоб їх убили". Таким чином Алаудінов визнав, що в українському полоні є ахматівці. Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко пояснив 24 Каналу, чому взагалі з'явилося таке звернення.
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Чи звільнятиме Росія з полону кадирівців
Це скоріше вимушена міра, як заклик до того, щоб стабілізувати ситуацію серед рядів "Ахамата", зокрема тих, які виконують завдання у Курській області,
– зазначив командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес".
Зараз противник потрапив у ситуацію, коли кадирівці масово здалися в полон. Однак щодо них стоїть чітке завдання – повертати всіх на територію Росії, зокрема в Чечню.
Все, що сказав Алаудінов це піз**ож чистої води,
– мовив Федоренко.
Тепер у руках української влади опинився максимально можливий інструмент для повернення українців різних посад та звань, які перебувають в полоні. Адже під час останнього обміну повернулися й Герої України.
До слова, колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що заява командира спецназу "Ахмат" Апті Алаудінова про те, що Україна може залишити собі полонених кадирівців, є правдою і вона зіставна з думкою глави Чечні Рамзана Кадирова.
Для того, щоб зупинити панічну хвилю здачі в полон російських солдатів, командир "Ахмату" вийшов з такою заявою. Однак кадирівці будуть й надалі в пріоритеті під час обмінів полоненими, порівняно з російськими регулярними військами, або з представниками приватних військової компанії.
Водночас голова уряду Ічкерії в еміграції Ахмед Закаєв повідомив, чеченці, які згодом будуть займатися звільненням Ічкерії від російського режиму, відмовляються воювати проти українців.