США активно готуються: які конфлікти можуть чекати світ в майбутньому

Днями міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що наприкінці десятиліття на світ чекає ще масштабніше війна, ніж війна в Україні. Адже Росія може розглядати нанесення ударів по інфраструктурі в Європі, тому НАТО варто почати підготовку.

Сполучені Штати Америки вживають усіх можливих заходів і готуються зокрема до можливого наростання конфлікту з Китаєм. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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Політолог зауважив, що характерною рисою англосаксів є відпрацювання будь-якого сценарію: від найкращого до найгіршого.

Нам цьому треба теж вчитися. Краще підготуватися до гіршого і тоді легше буде впоратися з поганою ситуацією,

– додав Загородній.

Можливий конфлікт з Китаєм

Виключати можливого ще одного великого конфлікту не варто. Загородній припускає, що мовиться про неминучість конфлікту з Китаєм.

Зараз Китай уже розуміє, що його стримування починається, санкції будуть запроваджуватися. Якщо почнеться падіння економіки, китайському керівництву буде легше мобілізувати населення і пояснити економічні проблеми зовнішньою експансією. Зокрема, можливо, й в блоці з Росією.

Це може спровокувати формуванням тих блоків, які ляжуть в основу світового конфлікту.

Але я хочу заспокоїти всіх. Сполучені Штати Америки готуються до цього активно. В Азії масштабується технологія НАТО, бо це єдиний військово-політичний союз світу, який продемонстрував свою життєздатність,

– наголосив політолог.

Адже з початку існування Альянсу, з 1945 року на території країн-членкинь великих конфліктів не було.

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Захід готується до можливого протистояння