США активно готуються: які конфлікти можуть чекати світ в майбутньому
Днями міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що наприкінці десятиліття на світ чекає ще масштабніше війна, ніж війна в Україні. Адже Росія може розглядати нанесення ударів по інфраструктурі в Європі, тому НАТО варто почати підготовку.
Сполучені Штати Америки вживають усіх можливих заходів і готуються зокрема до можливого наростання конфлікту з Китаєм. Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.
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Політолог зауважив, що характерною рисою англосаксів є відпрацювання будь-якого сценарію: від найкращого до найгіршого.
Нам цьому треба теж вчитися. Краще підготуватися до гіршого і тоді легше буде впоратися з поганою ситуацією,
– додав Загородній.
Можливий конфлікт з Китаєм
Виключати можливого ще одного великого конфлікту не варто. Загородній припускає, що мовиться про неминучість конфлікту з Китаєм.
Зараз Китай уже розуміє, що його стримування починається, санкції будуть запроваджуватися. Якщо почнеться падіння економіки, китайському керівництву буде легше мобілізувати населення і пояснити економічні проблеми зовнішньою експансією. Зокрема, можливо, й в блоці з Росією.
Це може спровокувати формуванням тих блоків, які ляжуть в основу світового конфлікту.
Але я хочу заспокоїти всіх. Сполучені Штати Америки готуються до цього активно. В Азії масштабується технологія НАТО, бо це єдиний військово-політичний союз світу, який продемонстрував свою життєздатність,
– наголосив політолог.
Адже з початку існування Альянсу, з 1945 року на території країн-членкинь великих конфліктів не було.
Загородній про конфлікти, до яких готується світ: дивитися відео
Захід готується до можливого протистояння
- У міністерстві оборони Великої Британії розглядається пропозиція підвищити військові витрати в країні з 2,1% до 2,5% річного ВВП. Бен Воллес наголосив, що для світу велику небезпеку ще довгий час становитиме Росія.
- Вперше з часів "холодної війни" в НАТО розробляють план відповіді на можливий напад Росії. Вони вбачають нові ймовірні виклики з боку країни-агресорки.