Розповів анекдот: Буданов відповів на чутки про "його" заяву щодо "загрози існування України"

Днями у ЗМІ з'явилася інформація, нібито глава ГУР Кирило Буданов під час закритого засідання Ради заявив про "загрозу існування для України, якщо не буде переговорів". Очільник розвідувального відомства відреагував на ці чутки анекдотом про бабусь-пліткарок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ісландію.

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Як Буданов прокоментував чутки про "його слова"

Я вам анекдот розповім. Сидять дві бабки біля подвір’я, і одна іншій каже: “Дивись, пішла, а донька в неї шл***дра”. Інша бабця каже: "Так у неї ж син". "Ну то нехай всім тепер розказує, що це не так". Ось така моя відповідь,

– заявив Буданов.

Зазначимо, що ЗМІ поширювали інформацію, що Буданов нібито сказав, що Україні серйозні переговори щодо завершення війни нібито треба розпочати влітку 2025 року, інакше Україна буцімто припинить існувати.

Згодом у ГУР офіційно заперечили приналежність цієї цитати Кирилу Буданову.

"Закликаємо усіх представників медіа не поширювати чутки, неперевірену та непідтверджену офіційно інформацію, тим більше щодо питань захисту у війні, які окремі політичні діячі, на жаль, можуть перекручувати у своїх інтересах, використовуючи для цього журналістів", – мовиться у дописі.

До того розвідка наголосила, що поширення будь-яких повідомлень про те, що начебто обговорюється на офіційних нарадах з грифом таємно за участі воєнно-політичного керівництва держави, шкодить безпеці держави та використовується ворогом у своїх інтересах.