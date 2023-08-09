Шукають і зжирають одне одного, – опозиціонер про агентів навколо Путіна

У Кремлі наростає параноя та паніка. Заява начальника ГУР Кирила Буданова про українських агентів в оточенні Владіміра Путіна сколихнула росіян. Тепер вони проводять зачистки, звинувачують один одного у зраді та допитують з катуваннями.

Таку думку 24 Каналу озвучив радник з питань комунікації Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. За його словами, росіяни намагаються посадити когось, щоб отримати чергову нагороду та самим не потрапити під підозру у зраді.

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Параноя чекістів росте

Олексій Барановський підкреслив, що до заяв Буданова чекісти мали серйозну параною, яка зараз тільки зросла. Той, хто виявляє "українського агента", отримає ще одну зірку на пагонах або черговий орден.

Ми можемо тільки здогадуватись про масштаби зачисток. Про їх арешти, відставки або, можливо, зникнення, вбивства рідко, що виходить назовні. Але у логіці дій Кремля внутрішня параноя, зачистки. Я впевнений, що вони постійно один одного ловлять, садять, звинувачують у зраді. Нехай продовжують у тому ж дусі,

– сказав він.

Барановський про агентів навколо Путіна: дивіться відео

Що заявив Буданов