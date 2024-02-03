Заява Дуди про Крим сколихнула Польщу та Україну: все, що відомо

Президент Польщі Анджей Дуда сумнівається, що Україна зможе повернути Крим, бо це "особливе місце". Ця заява в ефірі польського телеканалу збурила суспільство обох країн. І, хоча Дуда вже вибачився, його слова продовжують обговорювати. Що Дуда заявив про Крим і як на це відреагували в Польщі та Україні – читайте на 24 Каналі.

Політичні противники Дуди скористалися його обурливою заявою, утім, обурилися не тільки вони. У соцмережах лунали заклики звільнити президента після його слів, бо він ганьбить країну. Анджей Дуда підкинув хмизу в гостре протистояння політичних партій Польщі та накалив стосунки з Україною після певного примирення.

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Що саме заявив Дуда про Крим

Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ,

– заявив він в інтерв'ю польському Kanał Zero.

Свою невпевненість пояснив, мовляв, Крим – це "особливе місце, в тому числі з історичних причин". І деталізував свою думку: "Якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках Росії".

Водночас в інтерв'ю Дуда підкреслив: "Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії і тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою".

Дуда висловив сумнів, що Україна зможе повернути Крим: дивіться відео

Реакція України на заяву Дуди

Посол України у Варшаві Василь Зварич наголосив, що півострів Крим належить нашій державі, а не Росії.

Крим – це Україна: так є і так буде. Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом,

– написав він.

Польське МЗС швидко відреагувало

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський виклав допис у соцмережі Х, де нагадав про кордони України.

"Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та Договору про кордон від 28 січня 2003 року", – написав він.

У коментарях люди різко засудили слова Дуди.

Очевидно, Дуда весь час вчиться, але він ще не зрозумів, що Крим є українським і був українським. Ми повинні зробити все, щоб звільнити його, він шкодить Польщі і ганьбить нас усіх,

– написали користувачі.

Політики Польщі обурені

Мережа вибухнула їхніми гнівними коментарями. Дуже різко висловилися члени "Громадянської коаліції", опозиційної до "Права і справедливості" Дуди. Це політичний альянс, сформований довкола "Громадянської платформи" – керівної партії, від якої переміг на прем'єрських виборах Дональд Туск.

Кшиштоф Брейза написав таке: "Соромно. Сьогодні Дуда каже, що з Кримом невідомо, бо "більшу частину часу він був у руках Росії". У серпні 2022 року він заявив, що Крим – це Україна, "так само, як Гданськ є частиною Польщі".

Якщо вирішальним для національної приналежності є час, коли територія належала до тієї чи іншої держави, то нагадаю пану Дуді, що в нашій країні є міста, які в своїй історії належали Польщі коротший час, ніж іншій державі,

– написав Роман Гертих.

А Цезарій Томчик, державний секретар міністерства національної оборони Польщі, чітко заявив: "Крим належить Україні. Росія – окупант".

Письменник Щепан Твардох зауважив: так не можна говорити, якщо ти глава держави.

Низка користувачів пригадала Дуді, що він – доктор юридичних наук. І пояснила: заява Дуди дає зелене світло тим, хто хотів би "відкусити" шматок Польщі, адже не всі території країни належали їй довго.

Дуда вибачився

Мої дії та позиція щодо брутальної агресії Росії проти України були і залишаються однозначними з першого дня: Росія є порушником міжнародного права, агресором і окупантом. Російська агресія проти України та окупація міжнародно визнаних українських територій, включно з Кримом, є злочином. Ця війна не може закінчитися перемогою Росії,

– написав він.

Також польський президент висловив упевненість, що "цю війну повинен виграти вільний світ". Тобто перемога має бути за Україною, а російський імперіалізм слід зупинити, розгромити і "заблокувати на майбутнє".

"Ми всі стоїмо пліч-о-пліч з вільною, суверенною та незалежною Україною проти агресії та жорстокого імперіалізму!" – підсумував він і завершив допис емодзі прапорів Польщі, України та рукостисканням між ними.

