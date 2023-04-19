Макрон дуже ризикує: чим мотивоване його бажання переговорів між Україною та Росією
З'явився ще один "перемовник" – Еммануель Макрон, який хоче представити власний "мирний план". Відповідно до нього "переговори" між Україною і Росією можуть відбутися вже влітку.
Франція завжди відрізнялась намаганням мати особливу позицію. Про це 24 Каналу розповів дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015 – 2019), голова правління "Українського кризового медіацентру" Валерій Чалий.
До теми Макрона критикують за наївність, після візиту до Китаю він в ізоляції, – NYT
Переговорів не буде
Дипломат відзначив, що в різних прошарках французького суспільства дуже серйозна засіла особлива роль "почути Росію" навіть в умовах широкомасштабної агресії Росії проти України. Вона серйозно вплинула на позицію Франції.
Еммануель Макрон попри його постійні намагання зателефонувати Путіну, чітко зрозумів позицію російського диктатора. Та й Путін висловлювався щодо Макрона досить зневажливо,
– підкреслив Чалий.
Заява Макрона вмотивовано більшою мірою внутрішньополітичною ситуацією у Франції. Співрозмовник зауважив, що там відбуваються проблеми з непопулярною пенсійною реформою, і потрібно показати успіхи на зовнішньополітичному напрямі.
Якщо президент Франції реально вважає, що він може найближчими місяцями створити умови для переговорів Росії та України і заробити собі політичний плюс, він дуже ризикує,
– впевнений дипломат.
Переговори між Україною та Росією не те що неможливі, на його думку, навіть жодних угод з країною-агресоркою не буде.
"Ця війна не закінчиться переговорами – це найбільш реалістичний сценарій розвитку ситуації. Але політики приходять на певний час і мають робити результат зараз", – відзначив Чалий.
Валерій Чалий про мирні ініціативи Еммануеля Макрона: дивіться відео
Залишитись в історії
Він нагадав, що колись подібну роль у конфлікті Росії з Грузією зіграв президент Франції Ніколя Саркозі. Результатом чого стала окупація частини Грузії та її повернення зараз на проросійську позицію.
"Можна залишитись в історії. Але чи хоче президент Макрон залишитись в історії таким, як президент Саркозі. Я сумніваюсь", – резюмував Валерій Чалий.
"Мирний план" Еммануеля Макрона
- За повідомленням видання Bloomberg президент Франції планує ініціювати перемовини між Україною та Росією. Підтримку у цьому він розраховує отримати від Китаю.
- Відомо, що французький зовнішньополітичний радник президента Еммануель Бонн у співпраці з головним китайським дипломатом Ваном Ї мають працювати над документом, який має стати фундаментом для майбутніх перемовин. Макрон має амбітний план розпочати переговори між Києвом та Москвою вже влітку.
- Проте в МЗС Китаю стверджують, що їм нічого не відомо про джерело подібної інформації. Крім того, китайським дипломатам "важко перевірити її правдивість".