Макрон дуже ризикує: чим мотивоване його бажання переговорів між Україною та Росією

З'явився ще один "перемовник" – Еммануель Макрон, який хоче представити власний "мирний план". Відповідно до нього "переговори" між Україною і Росією можуть відбутися вже влітку.

Франція завжди відрізнялась намаганням мати особливу позицію. Про це 24 Каналу розповів дипломат, Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015 – 2019), голова правління "Українського кризового медіацентру" Валерій Чалий.

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Переговорів не буде

Дипломат відзначив, що в різних прошарках французького суспільства дуже серйозна засіла особлива роль "почути Росію" навіть в умовах широкомасштабної агресії Росії проти України. Вона серйозно вплинула на позицію Франції.

Еммануель Макрон попри його постійні намагання зателефонувати Путіну, чітко зрозумів позицію російського диктатора. Та й Путін висловлювався щодо Макрона досить зневажливо,

– підкреслив Чалий.

Заява Макрона вмотивовано більшою мірою внутрішньополітичною ситуацією у Франції. Співрозмовник зауважив, що там відбуваються проблеми з непопулярною пенсійною реформою, і потрібно показати успіхи на зовнішньополітичному напрямі.

Якщо президент Франції реально вважає, що він може найближчими місяцями створити умови для переговорів Росії та України і заробити собі політичний плюс, він дуже ризикує,

– впевнений дипломат.

Переговори між Україною та Росією не те що неможливі, на його думку, навіть жодних угод з країною-агресоркою не буде.

"Ця війна не закінчиться переговорами – це найбільш реалістичний сценарій розвитку ситуації. Але політики приходять на певний час і мають робити результат зараз", – відзначив Чалий.

Валерій Чалий про мирні ініціативи Еммануеля Макрона: дивіться відео

Залишитись в історії

Він нагадав, що колись подібну роль у конфлікті Росії з Грузією зіграв президент Франції Ніколя Саркозі. Результатом чого стала окупація частини Грузії та її повернення зараз на проросійську позицію.

"Можна залишитись в історії. Але чи хоче президент Макрон залишитись в історії таким, як президент Саркозі. Я сумніваюсь", – резюмував Валерій Чалий.

"Мирний план" Еммануеля Макрона