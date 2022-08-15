Кіссинджер – старий лис: як Україна отримала сигнал щодо НАТО

Кіссінджер – старий лис. Він нічого просто так не каже. Його слова – "жереб кинуто", і Україна має формально чи неформально розглядатися як частина НАТО, коштують чимало.

Я б сказав, дуже дорого. Кіссинджер завжди був за те, щоб ми були частиною Заходу, але був проти членства в НАТО.

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І навіть останнім часом дещо "петляв". Тепер його слова означають, що бачення Заходом геополітики остаточно змінилося. Правильніше сказати, українці його змінили.

Кіссинджер завжди каже те, чого не хочуть сказати в західних столицях. Після кандидатського статусу в ЄС ми отримали неофіційний сигнал щодо НАТО. Захід зробив свою ставку.

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Більше про заяву Кіссинджера:

Кіссиінджер в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що "після того, як Росія поводилася в Україні", до України потрібно ставитися як до члена НАТО.

Він допустив "врегулювання", яке нібито збереже за росією території, що були окуповані у 2014 році, хоча у нього немає відповіді на запитання, чим таке врегулювання відрізнятиметься від "невиконаної угоди для стабілізації конфлікту 8-річної давнини".

Раніше Кіссинджер заявляв, що виступає за роль України як буферної зони між росією та Заходом. За його словами, це нібито "краще послугувало б стабільності".

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