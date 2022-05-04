Заява Лаврова про "єврейську кров" Гітлера – не просто заперечення Голокосту, – Єрмак

Заява Лаврова про "єврейську кров" Гітлера – не просто заперечення Голокосту і звинувачення його жертв, а спроби Росії перекласти відповідальність за свої злочини на тих, проти кого вона їх здійснює.

Росія становить загрозу не лише для України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував антисемітські заяви глави російського МЗС Сергія Лаврова.

Увага МЗС Росії висунуло звинувачення Ізраїлю у підтримці нацизму

Його заява про "єврейську кров" Гітлера – це більше, ніж моветон. Це не просто заперечення Голокосту і звинувачення його жертв. Це той-таки ревізіонізм в історії, з яким, буцімто, бореться Москва,

– зазначив Єрмак.

Дії Росії надто схожі на дії нацистів

Та пояснив, що наразі в діях Росії надто багато нагадує погляди й практики нацистів. Зокрема, заперечення права на існування української держави та українського народу, надзвичайна жорстокість, з якою російські окупанти катують і страчують наших мирних громадян, систематичне нищення нашої культурної спадщини – усе це воєнні злочини нацистів.

Тобто Росія таким чином намагається перекласти свої злочини на тих, проти кого їх здійснює. Навіть якщо для цього доводиться суперечити історії.

В історії був один Голокост. Той людиноненависницький світогляд, зверхня риторика та звірячі методи його винуватців не пішли в минуле. У спільній історії євреїв та українців тепер додалося сторінок,

– додав Єрмак.

Політик закликав Ізраїль жорстко та рішучо реагувати на подібну зневажливу та злочинну російську політику та стати на бік України.

Про яку заяву йде мова

Очільник російського МЗС Сергій Лавров "прославився" черговою маячнею про те, що в Гітлера була єврейська кров.

Зокрема, Лавров заявив, що війна в Україні "потрібна", бо тут владу тримають "нацисти". Він зауважив, що у президента Володимира Зеленського єврейське коріння. Однак це нічого не означає, бо в Гітлера теж текла єврейська кров.

Як відреагували у світі на ганебну заяву Лаврова

Україна та Ізраїль одразу ж висловили засудження таких слів російського посадовця.

Очільник МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що такі слова – обурливі, та є грубою історичною помилкою.

​Радник ОП Михайло Подоляк теж відреагував на заяву Лаврова та назвав ці заяви "відверто антисемітськими". Саме це доводить, що Росія наслідує нацистську ідеологію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав такі слова Лаврова огидними. Вони ображають не тільки Зеленського, але й Ізраїль та весь його народ.

У США назвали антисемітські висловлювання Сергія Лаврова найганебнішим проявом расизму, пропаганди й брехні.

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