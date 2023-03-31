Лукашенко закликав Україну до переговорів із Росією: чому вирішив погратися у "миротворця"

Під час крайнього виступу самопроголошений очільник Білорусі Алєксандр Лукашенко занадто часто говорив про припинення конфлікту з Україною. Ймовірно, він хоче здатися непричетним до воєнних злочинів.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, на Лукашенка теж чекає ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду.

Дивіться також Чисто стендап – "ха-ха": ведуча в ефірі рознесла останній виступ Лукашенка

Ким насправді є Лукашенко

Борис Тизенгаузен пояснив, що варто зважати на три речі.

"Перша – це те, що Лукашенко не самостійна фігура. Це він доводив вже неодноразово, тому все, що він говорить – це слід розуміти як трансляцію меседжів Путіна, які той не може самостійно озвучувати з різних причин", – наголосив він.

На його думку, ще одна важлива річ – те, що Лукашенко заговорив про замороження війни, негайне припинення вогню саме напередодні контрнаступу ЗСУ.

Він чудово розуміє, що контрнаступ може суттєво змінити позиції перемовин, тому він зараз це говорить,

– переконаний політтехнолог.

Він звернув увагу, що третя важлива річ – якби не Лукашенко, багатьох би страшних речей, наприклад, воєнних злочинів у Бучі, могло б не бути.

"Замість того, щоб сьогодні приміряти на себе образ миротворця, йому взагалі потрібно приміряти на себе долю інших диктаторів. Наприклад, Ніколае Чаушеску, який до останнього не вірив у те, що його та його дружину можуть розстріляти", – повідомив він.

Тизенгаузен підкреслив, що Лукашенко не менший злочинець, ніж Владімір Путін. Тож орден на арешт знайдеться і для нього.

Борис Тизенгаузен розповів, чому Алєксандр Лукашенко жалюгідний в очах світу: дивіться відео

Покарання не уникнути

Політтехнолог зазначив, що Лукашенко неодноразово повторює, що готовий залишити владу.

"Він вже 30 років тероризує Білорусь, фізично вбиваючи своїх політичних опонентів, змушуючи людей бігти із країни, караючи молодь, яка думає по-іншому", – розповів він

На його думку, за плечима у самопроголошеного очільника Білорусі величезна кількість злочинів, а сам він увесь у крові.

З'явилася інформація, що Лукашенко ще за рік до повномасштабного вторгнення знав про плани Путіна. Разом зі своїм старшим сином вони пропрацьовували, як будуть розміщувати росіян, допомагати їм,

– повідомив він.

За його словами, сумніватися у тому, що Лукашенко повноцінний воєнний злочинець, не слід.

"Тільки в Путіна більше можливостей сховатися, а в Лукашенка менше", – додав він.

Борис Тизенгаузен пояснив, що Лукашенку повинен покровитель: або Путін, або Сі Цзіньпін.

Я думаю, що на випадок масштабного розгрому та програшу РФ, він вже підклав солому в Китаї для себе. А якщо раптом Путіну вдасться утриматися, то він далі буде грати,

– зауважив він.

Проте перехитрити китайського лідера Лукашенку точно не вдасться.

Виступ Лукашенка: коротко