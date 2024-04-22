"Я тільки за": Зеленський назвав "плюси" ініціативи Макрона відправити війська в Україну

Наприкінці лютого французький лідер Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Президент України Володимир Зеленський пояснив переваги таких заяв та розмов серед світових лідерів.

Зеленський вже пояснював, що Макрон мав кілька пропозицій: місія НАТО може тренувати українських солдатів в Україні; в Україні можна створити підземні хаби, щоб ремонтувати західну техніку; представники НАТО можуть стояти на кордоні. Водночас він не чув від Макрона саме про введення військ НАТО в Україну.

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Ці три пункти – я тільки за

Президент України пояснив, що пропозиція тренувальної місії передбачає, аби, наприклад, військові інструктори Франції приїхали до України та навчали українських бійців тут. За його словами, це дозволить не гаяти час, поки наші захисники будуть їхати до Франції, а вже потім бригадами поверталися.Він наголосив, що це гарна ідея, оскільки вдасться зекономити близько двох місяців.

Коли ми обговорюємо з Еммануелем – давай нам швидко побудуємо хаби по ремонту нашої техніки сучасної, принаймні тієї техніки, яку ти відправляв – артилерійські системи "Цезар", легкі танки AMX-30 тощо. І не будемо знову таки витрачати місяці, щоб відправити до Франції або до будь-якої країни, яка розташована ближче. Але з усім тим витрачаємо дуже багато часу,

– зауважив український лідер.

Зеленський також зауважив на розміщенні французького контингенту на кордоні та додав: "ці три пункти – я тільки за, і тут немає ніяких питань". Він сказав, що не має права вимагати, аби французька армія вже завтра у повному складі прибула до України та боролася проти Росії. Тому, за його словами, він ніколи й не порушував подібне питання. Однак є одне "але".

Якщо французькі "джети" можуть з французькими пілотами захищати небо Ізраїля, то чому тоді французькі літаки не можуть захищати небо України. Але й у будь-якому випадку такі ініціативи треба, щоб вони йшли від того, від кого залежить рішення,

– стверджує український президент.

Підбиваючи підсумки, він запевнив, що вони спільно з Еммануелем Макроном обговорили вже низку питань, які було згадано раніше. Однак остаточних "моментів" ще вирішено не було. Володимир Зеленський наголосив, що французький лідер обіцяв приїхати до Києва, де, ймовірно, і буде порушено цю тему знову.