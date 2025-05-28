Це попередження: що змінює заява Мерца про дозвіл на далекобійні удари по Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уточнив свою попередню заяву, що дозвіл на далекобійні удари по Росії Україна отримала вже давно. У Кремлі все одно від цього напружилися.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що в заяві Мерца дійсно не було нічого особливо нового. Але вона все одно принесла результат.

До теми Ухвалено кілька місяців тому, – Мерц про зняття Україні обмежень на далекобійні удари

Чому Мерц про це заговорив

Як наголосив Фесенко, заяву Мерца варто сприймати як суто профілактичну. Це був спосіб нагадати Кремлю, що Україна може отримати західні ракети, які потім полетять по Росії.

Він натякав: або ви припиняєте такі масовані удари по Україні, які були упродовж останнього часу; або може відновитися постачання західних ракет. Хоча, ймовірно, зараз цих ракет просто немає. Ті, що були, ми вже використали. В Росії при цьому нервово на це відреагували,

– сказав Фесенко.

Цікаво, що в ніч на 28 травня Росія дійсно запустила значно меншу кількість безпілотників. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про 60 безпілотників. Хоча не варто відкидати версію, що це був просто збіг. Неможливо бити по максимуму кожного дня.

Додамо, 28 травня Фрідріх Мерц провів спільну пресконференцію із Володимиром Зеленським. У канцлера Німеччини спитали, чи передадуть Україні ракети Taurus. Він уникнув прямої відповіді, але анонсував угоду про спільне виробництво далекобійної зброї з Україною. Раніше у Німеччині заявили, що не коментуватимуть будь-які плани щодо постачання ракет Taurus.