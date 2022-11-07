Обрана стратегія Ватикану не змінюється, – політолог пояснив останню заяву Папи Римського

Папа Римський знову осоромився через свої неоднозначні заяви щодо війни в Україні. Цього разу Франциск назвав росіян "великим народом" та згадав про їхній гуманізм.

Про це 24 каналу розповів політолог Ігор Чаленко. За його словами, Папу Римського вже неодноразово "ловили" за неоднозначними заявами. Свого часу від Ватикану доводилося ледь не витискати однозначне трактування, що Росія напала на Україну.

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Позиція Ватикану не змінюється

Як наголошує Чаленко, Ватикан досі намагається примирити українців та росіян. Папа Римський чомусь так і не розбереться в причинах війни.

Ці всі намагання примирити український та російський народи… Як вони двох жінок поставили – українку та росіянку – у Ватикані. Ці всі моменти не зникають. Обрана Ватиканом стратегія не змінюється,

– зазначив Чаленко.

У своїй останній заяві Папа фактично сказав, що російський народ – хороший. Але він чомусь не зважає на результати різних соціологічних опитувань, де переважно понад 75% росіян підтримують позицію Путіна.

На думку Чаленка, не лише Ватикан, але й інші міжнародні організації чомусь не можуть розібрати в основних факторах цієї війни та зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки зі всього, що відбувається. Росія хоче вчинити геноцид українців, а багато хто хоче просто усіх примирити.

Росія вчиняє відверті акти геноциду через атаки на інфраструктуру, знищення культури освіти. Росія просто хоче знищити українців як окремий народ. Коли всі ці посередники дійдуть до цього своїм логічним мисленням, то позиція зміниться. І посередництво виллється в сильнішу підтримку України на полі бою,

– наголосив Чаленко.

Чаленко прокоментував останні заяви Папи Римського щодо війни в Україні: дивіться відео

Нагадаємо, останню неоднозначну заяву Папа Римський зробив під час інтерв'ю. Він вважає, що та жорстокість, з якою російські окупанти діють в Україні, не властива російському народові. Папа назвав росіян "великим" народом та відзначив так званий "російський гуманізм". А, на його думку, Достоєвський нібито надихає думати про християнство.

Це вже не перша неоднозначна заява Папи Римського. Свого часу він називав російську пропагандистку Дар’ю Дугіну "невинною жертвою війни".

Крім того, Папа Римський оцінював свої відносини з Патріархом Кірілом як "дуже хороші". Не варто забувати, що саме Кіріл благословляв окупантів на вбивство українців.