Колишній секретар Ради безпеки Росії, помічник Владіміра Путіна Микола Патрушев заявив, що Україна може "перестати існувати" як країна в 2025 році. Однак у своїх заявах Патрушев не вийшов за рамки офіційної російської ідеології.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії. Зазначається, що свої скандальні заяви про Україну Микола Патрушев зробив в інтерв'ю прокремлівській "Комсомольскій правді".

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Британська розвідка проаналізувала заяву Патрушева

Незважаючи на слова про нібито "братерський" зв'язок між росіянами та українцями, помічник Путіна звинуватив у знищенні українських міст так зване "насильницьке впровадження неонацистської ідеології" та "запеклу русофобію" в Україні.

Коментарі Патрушева є частиною давньої моделі антиукраїнських заяв високопосадовців Росії, які прагнуть підірвати українську націю, ідентичність і культуру та поставити під загрозу українську державність,

– йдеться у звіті розвідки.

В Міноборони Британії наголосили, що це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду Радянського Союзу, а також міжнародному визнанню України.

Риторика російського керівництва та звинувачення в українському нацизмі до та після повномасштабного вторгнення спрямовані на те, щоб вплинути на російських військових та місцеве населення й спонукати їх брати участь у війні проти України.

Зазначається, що Росія прагне скористатися глибоким історичним і психологічним впливом війни з нацистською Німеччиною, щоб сприяти сприйняттю України та українців як загрози. У британській розвідці додали, що такі наративи підтримуються і поширюються російськими державними ЗМІ.