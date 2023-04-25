Китай вже висловлює претензії на країни пострадянського простору, – аналітик зі США
Скандальна заява посла Китаю у Франції Лю Шея про відсутність "чинного статусу в міжнародному праві" у колишніх республік Радянського Союзу набула великого розголосу.
Журналіст і політичний аналітик зі США Армен Чібухчян зауважив, що наративи, озвучені китайським дипломатом, готують ґрунт для реалізації амбітного геополітичного плану Пекіна. Про це він розповів 24 Каналу.
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Росія стає васалом Китаю
На його думку, тепер можна поставити під сумніви кордони та територіальну цілісність суверенних країн – колишніх радянських республік.
Завтра Росія може заявити, що не визнає кордонів,
– зауважив Чібухчян.
Він припустив, що висловлювання китайського посла у Франції мали за мету заявити Пекіну свої претензії та амбіції щодо пострадянського простору.
Китай розуміє, що Росія поступово стає його васалом, і тоді всі васали його васала – Росії – стануть васалами Пекіна. Навіщо Китаю визнавати суверенітет цих країн, якщо вони можуть стати сферою впливу Пекіна,
– відзначив політичний аналітик.
Якщо Китай почне серйозно допомагати Росії у війні, то Захід може програти. І у такому випадку Москва потрапить під цілковитий вплив КНР.
"І вже тоді Китай зможе "відредагувати" всі кордони пострадянського простору так, як йому вигідно", – підкреслив він.
Яка справжня мета заяви китайського посла у Франції: дивіться відео
Політика Пекіна стане чіткішою
Співрозмовник наголосив, що зараз Китай чекає на контрнаступ українських сил.
"Після цього політика Пекіна стане чіткішою. Він буде розраховувати і дивитись, що йому вигідно. Буде розмірковувати, чи вистачить йому ресурсів піти проти Заходу, щоб розділити світ на два полюси: Китай, Росія, Іран, Північна Корея і на решту цивілізованого світу", – зазначив політичний Армен Чібухчян.
Реакція на заяву китайського посла у Франції щодо СРСР та Криму
- В інтерв'ю французькому телеканалу LCI 21 квітня посол Китаю Лю Шей зробив заяву щодо статусу колишніх республік Радянського Союзу. Він наголосив, що ці країни не мають дійсного статусу в міжнародному праві, заявивши, що немає міжнародної угоди, яка б визнавала їхній суверенітет.
- В інтерв’ю Лю Шея запитали також про статус Криму і чи вважає він його українським. Відповідаючи на запитання, Шей зазначив, що відповідь залежить від індивідуального сприйняття проблеми. Крім того, він стверджував, що Крим спочатку був частиною Росії.
- Висловлювання китайського дипломата викликали широке засудження у світі. Так, Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Китаю в країні для надання пояснень щодо суперечливих заяв Лю Шая. У міністерстві підкреслили, що своїми словами посол поставив під сумнів питання суверенітету пострадянських країн.
- Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс наголосив, що країни Балтії більше не вірять у Пекін як у посередника для миру в Україні.
- Також відреагувало посольство Китаю у Франції. Там зазначили, що слова Лу Шея є його особистою думкою. Водночас офіційний Пекін цю позицію не підтримує.