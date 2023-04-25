Китай вже висловлює претензії на країни пострадянського простору, – аналітик зі США

Скандальна заява посла Китаю у Франції Лю Шея про відсутність "чинного статусу в міжнародному праві" у колишніх республік Радянського Союзу набула великого розголосу.

Журналіст і політичний аналітик зі США Армен Чібухчян зауважив, що наративи, озвучені китайським дипломатом, готують ґрунт для реалізації амбітного геополітичного плану Пекіна. Про це він розповів 24 Каналу.

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Росія стає васалом Китаю

На його думку, тепер можна поставити під сумніви кордони та територіальну цілісність суверенних країн – колишніх радянських республік.

Завтра Росія може заявити, що не визнає кордонів,

– зауважив Чібухчян.

Він припустив, що висловлювання китайського посла у Франції мали за мету заявити Пекіну свої претензії та амбіції щодо пострадянського простору.

Китай розуміє, що Росія поступово стає його васалом, і тоді всі васали його васала – Росії – стануть васалами Пекіна. Навіщо Китаю визнавати суверенітет цих країн, якщо вони можуть стати сферою впливу Пекіна,

– відзначив політичний аналітик.

Якщо Китай почне серйозно допомагати Росії у війні, то Захід може програти. І у такому випадку Москва потрапить під цілковитий вплив КНР.

"І вже тоді Китай зможе "відредагувати" всі кордони пострадянського простору так, як йому вигідно", – підкреслив він.



Яка справжня мета заяви китайського посла у Франції: дивіться відео

Політика Пекіна стане чіткішою

Співрозмовник наголосив, що зараз Китай чекає на контрнаступ українських сил.



"Після цього політика Пекіна стане чіткішою. Він буде розраховувати і дивитись, що йому вигідно. Буде розмірковувати, чи вистачить йому ресурсів піти проти Заходу, щоб розділити світ на два полюси: Китай, Росія, Іран, Північна Корея і на решту цивілізованого світу", – зазначив політичний Армен Чібухчян.

Реакція на заяву китайського посла у Франції щодо СРСР та Криму