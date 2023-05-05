Кремль хоче "злити" Пригожина, – Клочок пояснив, чому Путіну не потрібний "Вагнер"

Найімовірніше, Кремль захотів злити власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина разом з його підрозділами. Це – позитивна історія для України.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, якщо Пригожина дійсно злиють, це будуть хороші новини для України. Саме він є з табору неадекватних ультраправих російських націоналістів та так званих "z-патріотів".

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Чому Кремль хоче злити Пригожина

Як наголосив Клочок, відносно нещодавнє потепління між Пригожиним та керівництвом міноборони Росії свідчило, що ніби між ними все нормально. Однак нещодавній удар безпілотниками по Кремлю змінив ситуацію.

Він припускає, що до цього удару міг бути причетним і Пригожин, і певні впливові групи, які хочуть впливати на владу в Росії. Хоч це лише гіпотеза.

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Крім того, ПВК "Вагнера" вже виконало своє завдання для Кремля. Одне з цих завдань – ліквідація зеків. Це суттєво послабило навантаження на російський бюджет, адже видатків на них стало значно менше.

Найімовірніше, було ухвалене рішення прибрати залишки ПВК "Вагнера". Це можна зробити легко. Просто можна не передавати снаряди. Я далекий від думки, що "снарядний голод" є в Росії по всій лінії фронту. В принципі ніхто не скаржиться. Один Пригожин каже, що нема чим воювати,

– зазначив Клочок.

Підготовка до знищення вагнерівців тривала вже давно. Упродовж останніх пів року в Росії активно створювали різні приватні військові компанії, які вже перебувають на Сході. Вплинуло на це й те, що ПВК "Вагнера" стала абсолютно некерованою.

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