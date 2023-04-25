Заявили, що не братимуть полонених: у ЗСУ прокоментували зухвалу заяву Пригожина

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що російські найманці більше не будуть брати у полон українських захисників. У ЗСУ прокоментували цю заяву.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону прокоментував заяву Пригожина. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Бахмут стає зразком військової ганьби Росії, кожна цеглина дається їй колосальною ціною, – ЗСУ

Вагнерівці перейшли усі червоні лінії

Череватий наголосив, що ПВК "Вагнера" – це абсолютно терористичне угрупування. Він порівняв найманців Пригожина з ІДІЛом, яке не дотримується жодних вимог та правил ведення війни, жодних міжнародних конвенцій.

Він зауважив, що вагнерівці знущаються та катують не лише українських військових, але і свій особовий склад.

Вони перейшли усі червоні лінії. Пригожин розуміє, що в нього вже більш ніж достатньо ворогів, не лише в Росії, а й і по всьому світу. Тому він зважається на такі ексцентричні заяви. Як елемент привернення уваги,

– зауважив Череватий.

За словами Череватого, відео страт, які вагнерівці показували, тільки посилюють жагу до помсти та знищення ворога.

Він зазначив, що Україна дотримується всіх правил ведення війни. Ба більше, Череватий наголосив, що українські військові захищають свою країну, тоді як росіяни прийшли загарбати чужі землі.

В Росії виявили масове поховання вагнерівців