Дискредитація Шойгу і Герасимова: всі заяви Пригожина щодо Бахмута мають конкретну мету

Попри заяви глави ПВК "Вагнер" про нібито відведення військ з Бахмута, наступи вагнерівців до 9 травня лише посилюються. Та Євгєнія Пригожина у першу чергу треба розглядати як "інформаційного кілера" міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та керівника ворожого генштабу Валєрія Герасимова.

Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він зауважив, те, що каже "кухар Путіна" про нібито "дефіцит боєприпасів" – це правда, однак, з одного боку.

До теми Істерія Пригожина: для чого насправді була заява ватажка ПВК "Вагнер"

"Російські окупанти відчувають на собі "дефіцит боєприпасів" майже по всій зоні бойових дій, але якщо ми кажемо саме про район Бахмута, то це не зовсім так", – розказав Коваленко.

Усе через те, що саме на Бахмуті російське командування концентрує велику кількість сил, засобів та ресурсів. Зокрема, боєприпаси.

"Так, можливо, це не той потенціал, який був станом на 2022 рік. Не та кількість пострілів на добу, але все одно це максимальна кількість саме боєприпасів на локацію, саме плацдарму Бахмута", – наголосив військово-політичний оглядач.

"Інформаційний кілінг"

За його словами, жодна інша локація, наприклад, Мар'їнка, Авдіївка чи Вугледар не обстрілюються настільки інтенсивно.

Ті підрозділи окупантів, які там перебувають, вони не мають такого забезпечення пропорційним боєкомплектом як Бахмут. Отже, розглядаємо виключно нині усі його заяви, як дискредитація Шойгу та Герасимова. "Інформаційний кілінг",

– впевнений Олександр Коваленко.

Він наголосив, що з 7 на 8 травня відбувся, ймовірно, один із найсильніших штурмів позицій Сил оборони ЗСУ, який вони змогли відбити.

"Тому знову ж таки, як вірити можна фейковому злочинцю такому, як Євгєній Пригожин? Це виключно балабол і не треба його сприймати заяви на всі 100% за "чисту монету", – підсумував військово-політичний оглядач.

Що заявив ватажок вагнерівців