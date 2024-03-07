"Бельгія виникла завдяки Росії": у Європарламенті відреагували на дику заяву Путіна

Російський диктатор заявив, що Бельгія виникла завдяки Росії. Литовський євродепутат від "Renew Europe" Пятрас Ауштрявічус відреагував на скандальну заяву Путіна.

Представник Європарламенту вважає, що російське керівництво цілеспрямовано маніпулює фактами й це можна розглядати як інформаційну атаку на Захід. Про це він повідомив у коментарі 24 Каналу.

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Реакція Заходу на заяву Путіна

Ауштрявічус переконаний, що Путін цілеспрямовано маніпулює історичними фактами.

Він (Путін – 24 Канал) – керівник країни, який маніпулює фактами та показує свою некомпетентність. Але в цьому є сенс. Він робить це спеціально та цілеспрямовано,

– сказав Ауштрявічус.

Європарламентар згадав й інтерв'ю Путіна американському телеведучому Такеру Карлсону. Він вважає, що тоді російський президент уявив себе професором з історії, перекрутивши її. Ауштрявічус вбачає в цьому інформаційну атаку на Захід.

Це робиться цілеспрямовано, щоб створювати міф, що Росія стоїть за всім та без неї світ, особливо Європа, не може існувати,

– сказав він.

Євродепутат вважає, що такі заяви у бік Бельгії з'явилися після намірів передати заморожені активи. Ауштрявічус називає це своєрідним залякуванням і наголошує, що КДБ ніколи не спить.

На заяву Путіна відреагували і західні ЗМІ. Зокрема видання Politico назвало Путіна "головним російським псевдоісториком" і зазначило, що його заява про виникнення Бельгії є черговим "уроком перекрученої історії".

Politico зазначає, що такі коментарі Путіна можуть бути невипадковими. Адже є вагомі причини, чому Путін розлючений через Бельгію. Наразі більшість заморожених активів зберігається саме в цій країні. Наразі тривають гарячі дискусії щодо того, щоб використати ці кошти на допомогу Україні.