Явно боїться: в останній заяві Путіна про "Орешник" було кілька показових моментів

Диктатор Владімір Путін опинився в складній ситуації. Удар новою балістичною ракетою по Україні – спроба це виправити.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, прокоментувавши заяву Путіна про ракету "Орешник". Навколо цієї ситуації ще є кілька дивних нюансів.

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Чого боїться Путін

Як наголосив Шейтельман, упродовж останнього часу диктатор Путін опинився у надзвичайно слабкій позиції. Його режим постійно лякав Захід жорсткими діями та війною, якщо будуть удари по Росії далекобійною зброєю. І цей дозвіл Україна таки отримала.

На його думку, все це сталося в момент, коли Путіну явно було не надто добре. Упродовж останніх двох тижнів взагалі не було зрозуміло, де перебуває російський диктатор.

До цього запису про "Орешник" Путіна не було 2 тижні. Ніхто не знав, де він. По телевізору показували старі записи зустрічей Путіна. Вчорашній виступ був для того, щоб показати, що диктатор ніде не зник. Він був в поганій формі. У нього були проблеми з дикцією,

– сказав Шейтельман.

При цьому на початку відео Путін конкретно звернувся саме до російських військових. Ймовірно, у нього було певне хвилювання через удари західних ракет по Росії.

Він спершу звернувся саме до них. Там знищили верхівку командування на Курському напрямку. Путіну потрібно було рятувати репутацію,

– зауважив Шейтельман.

Нагадаємо, диктатор Путін вже другий день намагається всіх налякати ракетою "Орешник", яку запустили по Дніпру 21 листопада. Він почав розповідати, що цю ракету не може перехопити жодна система ППО. До слова, Сполучені Штати мають систему ППО, яка, ймовірно, могла б перехопити таку ракету.