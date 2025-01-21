Риторика змінилась: у словах Путіна про Трампа було кілька специфічних моментів

Російський диктатор Владімір Путін привітав президента США Дональда Трампа з інавгурацією. Цього разу він був, на диво, обережний у висловлюваннях.

Про це 24 Каналу розповіла політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що, коли Путін почувається впевнено, то починає жартувати. А цього разу не було ніякої бравади та панібратства.

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Чого хоче Путін

Як наголосила Філіпенко, цього разу Путін особливо підкреслював потребу в рівноправності з США та на тому, що він має бути на рівних з Трампом. Російський диктатор зациклений на Холодній війні і не може забути, що СРСР, який змагався зі Штатами, вже давно в минулому.

Мені от його така серйозність та спроба поважності видається бажанням сидіти за одним столом з Трампом та вдвох вирішувати долю світу. Це також бажання сподобатися Трампу. Президент США це розуміє. Тому й пішли розмови про підготовку до дзвінка з Путіним. Слова-слова-слова. Дзвінок із Зеленським дійсно був. Це була дія. А тут все слова,

– зазначила Філіпенко.

У своїх останніх промовах вже експрезидент США Джо Байден неодноразово наголошував про те, як Штати допомагали Україні. Інколи, здавалося, він навіть перебільшував. Але це могло дати свій ефект.

Байден спробував вкорінити американцям думку, що, якщо США кинуть Україну, то це буде також програш Штатів. Байден багато про це говорив. Трамп також мав би це зрозуміти,

– підкреслила Філіпенко.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що Путіну було б добре укласти угоду, адже продовження війни буквально знищує Росію. За його словами, Зеленський готовий до такої угоди.