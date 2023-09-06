В ОП різко відповіли на неадекватні заяви Путіна про єврейське походження Зеленського

Путін заявив, що західні куратори поставили на пост президента України етнічного єврея, аби "прикрити антилюдську суть" нашої держави. У Зеленського уже різко відповіли на ці слова глави ворожої країни.

У вівторок, 5 вересня, під час засідання організаційного комітету "Пабєда" Владімір Путін висловився щодо походження нашого лідера. Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк назвав це спробою приховати геноцид, який чинить Росія.

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Путін відірваний від реальності

Зауважмо, що кремлівський ватажок також закликав зайти в інтернет та почитати, "що про Зеленського пишуть люди". Оце особливо викликає сміх, оскільки, як відомо, Путін не користується інтернетом – йому все приносять "у папочках".

Людина, яка не користується телефоном, закликає подивитися, що "пишуть євреї в інтернеті про президента Зеленського", маючи на меті виправдати воєнні злочини Росії в Україні. Людина, яка свідомо віддає наказ ракетами атакувати чужу країну, масово вбивати, ґвалтувати, викрадати дітей, знищувати міста, пропонує нове виправдання своїй внутрішній неадекватності,

– написав Подоляк.

Окрім того, радник голови ОП наголосив, що це чергова цинічна спроба з боку Москви використати Голокост як вітрину для виправдання нацистських практик, що застосовує сучасна Росія. І разом з тим ця заява Путіна є черговим свідченням того, що він далекий від реальності.

Російський президент живе у своєму власному світі, штучній бульбашці, ізольованій від реальності. Це означає, що він абсолютно недієздатний і з ним неможливо домовитися. Путін не є раціональним лідером, який вартий інвестицій у довгострокові партнерства: це має бути зрозуміло гравцям у всіх частинах світу.

За словами Подоляка, зокрема, Близький Схід повинен позбутися ілюзій щодо Путіна та усвідомити, що "фашизм реанімовано у російській обгортці".

Вочевидь, говорячи про "Близький Схід", Подоляк мав на увазі насамперед Туреччину – 4 вересня Президент цієї країни Реджеп Ердоган був у Сочі на зустрічі з Путіним.

Згадаємо наостанок, що цю заяву, зокрема, коментували у Міністерстві закордонних справ України. Речник відомства Олег Ніколенко закликав світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента.