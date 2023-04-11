Засоби є, – військовий експерт оцінив заяву Резнікова про удари по флоту Росії

Міністр оборони Олексій Резніков натякнув, що ЗСУ чекають моменту, аби уразити кораблі Чорноморського флоту. Засоби для цього мали б бути.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, звісно, заява Резнікова може бути чисто психологічним тиском. Але не варто виключати, що ЗСУ мають на озброєнні засоби, які здатні вразити Чорноморський флот.

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Як ЗСУ можуть вдарити по Чорноморському флоту

Як наголосив Крамаров, і успішні атаки, і такі цікаві заяви тиснуть на окупантів. Після таких дій вони регулярно чисельно зменшують контингент Чорноморського флоту, а деякі кораблі перекидають ближче до Росії.

Безперечно Збройні Сили України мають можливість бити по Чорноморському флоту. Є цілком перевірена зброя, яку вже використовували.

Крамаров прокоментував заяву Резнікова щодо можливого удару по Чорноморському флоті: дивіться відео

В контексті того, чим ми можемо вдарити… Цікава заява. Можливо, вдалося вдосконалити наш ракетний комплекс "Нептун" щодо дальності ураження. А може бути, що це анонсована раніше армія морських дронів. Якщо глянути по часових рамках, то вони мали б вже стати на озброєння,

– зазначив Крамаров.

Удари по Чорноморському флоту та інші військовій інфраструктурі окупантів в Криму мають важливе практичне значення. Умовне знищення ракетоносця дозволить зменшити загрозу обстрілів з Південного напрямку і загалом знизить боєздатність ворога.

Заява Резнікова про Чорноморський флот: коротко