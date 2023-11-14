Це був фальшстарт, – російський опозиціонер про повідомлення щодо відходу окупантів з Херсонщини

Вороже міноборони заявило, що буцімто перекидає свої війська з лівого берега Херсонщини. Утім згодом цю заяву анулювали. Та формулювання щодо "перегрупування військ" – доволі відоме.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що це синонім до слова "відступ".

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"Це все було під Харковом, під Києвом. У радянській історіографії відомо кілька синонімів. Слово "відступ" було заборонено. Мовилося про "вирівнювання лінії фронту". "Перегрупування, передислокація на більш вигідні рубежі" – це означає відступ", – наголосив Яковенко.

Те, що російські ЗМІ спочатку оприлюднили, а потім одразу прибрали цю заяву – означає те, що рішення готове. Але, схоже, його відкладають.

"Питання у термінах. Це гарна новина", – припустив російський опозиційний журналіст.

Метушня щодо такого повідомлення свідчить про те, що російське командування просто не розуміє, що йому робити. Чи далі класти десятки тисяч своїх військових поблизу Авдіївки, чи якось намагатися протистояти ЗСУ на Херсонщині.

Це все-таки фальшстарт. ЗМІ отримують якусь інформацію від облич, які ухвалюють рішення. Найімовірніше, це генштаб. Але в цьому випадку хтось поспішив,

– переконаний Ігор Яковенко.

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Що відомо про начебто "перегрупування військ" ворога на Херсонщині