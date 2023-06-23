Це фіаско, – Шейтельман висміяв застереження Шойгу щодо ударів по Криму та Росії
Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу дратується через "бавовну" в тимчасово окупованому Криму. Він знову погрожує вдарити по "центрах прінятія рєшеній", що звучить дійсно кумедно.
Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, звісно, Росія і надалі продовжуватиме тероризувати Україну. Спроби влучити по Києву дійсно будуть, тому мешканцям столиці варто не нехтувати повітряними тривогами.
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Шойгу нічого не тямить у воєнному ділі
Як наголосив Шейтельман, Шойгу – дійсно кумедна людина. Він в черговий раз продемонстрував своєю заявою, що практично нічого не тямить у воєнному ділі.
Він насмішив своїм формулюванням і в черговий раз продемонстрував, що не розуміється на війні. Не дарма про нього жартують, що він ні дня не служив в армії. Шойгу заявив, що Крим не є зоною воєнних дій, тому туди не можна стріляти. Братан, це фіаско. Не ти вирішуєш, де зона воєнних дій,
– зауважив Шейтельман.
Росія розв'язала повномасштабну війну, тому й уся територія країни-агресорки є зоною воєнних дій. Київ має право знищувати військові об'єкти хоч в Москві, хоч в Краснодарі, хоч у Владикавказі. Що ж тут говорити про Крим, який взагалі є територією України.
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Бавовна в окупованому Криму: коротко
- Вже упродовж тривалого часу вибухи в тимчасово окупованому Криму є абсолютно звичним явищем. До прикладу, нещодавно там дещо "втомився" міст поблизу Чонгара.
- Раніше, 11 червня, гауляйтер Сєргєй Аксьонов скаржився на підрив залізничних колій в Кіровському районі Криму. Саме через цю залізницю загарбники тягають техніку на материкову Україну.
- Крім того, кілька вибухів ще 4 червня пролунали в Джанкої. Це міг бути безпілотник.