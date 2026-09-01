Сі Цзіньпін зробив заяву щодо "політичного врегулювання" війни в Україні та не тільки

Китай готовий активніше долучитися до політичного врегулювання війни в Україні, а також конфліктів на Близькому Сході та в Афганістані. Країна прагне зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами міжнародних і регіональних протистоянь.

Пекін пропонує підхід, спрямований на усунення не лише наслідків, а й першопричин криз. Про це голова КНР Сі Цзіньпін заявив під час виступу на засіданні Ради глав держав.

Що сказав Сі Цзіньпін

Голова КНР підкреслив необхідність комплексної взаємодії для досягнення тривалого миру в гарячих точках.

Щодо таких міжнародних і регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню,

– сказав Сі Цзіньпін.

Паралельно з цими заявами стало відомо про майбутній дипломатичний візит китайського лідера до США.

Так, Сі Цзіньпін уперше за 11 років відвідає Вашингтон, де 24 вересня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Водночас очільник Китаю вирішив пропустити Генеральну Асамблею ООН.

Нагадаємо, що 31 серпня Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном. За словами речника російського диктатора, Путін та Сі майже не обговорювали її, але постійно згадували про неї.

"Українська криза (російсько-українська війна – 24 Канал) обговорювалася рефреном, побіжно, власне, обговорення не було", – заявив Пєсков.

За його словами, Путін та Сі Цзіньпін більше говорили про обсяг торговельно-економічної взаємодії та коротко обмінялися думками щодо ситуації на міжнародній арені.

До слова, тему завершення війни в Україні також порушив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва. Індійський урядовець закликав перейти від нескінченного протистояння до припинення бойових дій, наголосивши, що кожен день війни відкидає людство назад.

"Щодня, що триває війна, людство, по суті, відкидається на крок назад. При цьому кожен крок назустріч миру дає всьому людству реальну надію. Нам необхідно переходити від нескінченної війни до її кінця. І нам необхідно буде рухатися саме в цьому напрямку. Це дуже важливо для людства. Ми повинні мирними засобами розв'язувати всі проблеми", – озвучив Путіну посил Індії Моді.

На це диктатор відповів, що "Росія рухається до завершення війни".