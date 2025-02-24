Усе впирається в гроші: політолог назвав головну претензію Трампа

Президент США Дональд Трамп вже робив багато неоднозначних заяв щодо України. Але фактично усе його незадоволення впирається у гроші. І на цьому можна "грати".

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній, зауваживши, що потрібно звертати увагу не на риторику, а на реальні дії. До прикладу, Сполучені Штати не припиняли допомогу для України, як про це говорили деякі люди. На його думку, навряд чи вони взагалі спробують призупинити контракти. Адже це для них – буквально "святе".

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Чого хоче Трамп

Як наголосив Загородній, ситуація з угодою про рідкоземельні метали є досить специфічною. Президент Володимир Зеленський правильно робить, коли каже, що не пішла на ультиматуми від Росії у 2022 році, то й не піде на ультиматуми від Сполучених Штатів.

Та й зараз ситуація значно краща, ніж тоді. Україна змогла хоча б якось запустити військово-промисловий комплекс. Удари по Росії продовжуються. І Трамп ніяк на це не реагує.

Якщо уважно послухати Трампа, то його головна претензія – Європа мало платить. Думаю, якщо Європа скинеться та закупить в американців зброї на 100 мільярдів євро, то Зеленський вже може стати "гарним хлопцем", з яким Трамп завжди хотів дружити,

– сказав Загородній.

Свого часу ЄС витратив більш ніж 3 трильйони євро на боротьбу з наслідками COVID-19. Тому знайти 100 мільярдів для Трампа – це зовсім не складно. Можна ще й продовжувати вкладати у виробництво української зброї.

Тоді Україна наробить і ракети, і дрони. І це буде значно дешевше за американську зброю. Вже можна буде навіть поторгуватися і вимагати від Штатів знижки. США не хочуть, щоб Європа повністю була самостійною в плані безпеки. Бо в такому випадку Штати не будуть потрібні Європі у плані безпеки,

– зазначив Загородній.

Додамо, Трамп анонсував зустріч із Зеленським цього або наступного тижня. Вона пов'язана із угодою про корисні копалини між США та Україною.