Дональд Трамп заявив, що розчарований Путіним, адже той чітко показав своє не зацікавлення у мирі. Через це лідер США скоротив дедлайн для диктатора, який раніше складав 50 днів.

У Росії мали б серйозно поставитися до слів Трампа. Для Кремля це не закінчиться нічим хороший, розповів 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Україна побачила промінь надії: скорочення дедлайну Трампа має вирішальне значення, – CNN

Чому Трамп зменшив дедлайн для Росії і що буде далі?

Американський президент скоротив дедлайн для Володимира Путіна з 50 до 12 днів. Якщо раніше Трамп заявляв, що у диктатора є час до 2 вересня, аби підписати мирну угоду, то тепер термін скоротився до 9 серпня. Як сказав американський лідер, на Росію можуть чекати нові санкції, а також збільшені тарифи.

На думку Михайла Подоляка, скорочення термінів з боку Трампа зумовлене двома причинами:

чітке розуміння в оточенні Трампа, що Росія є недоговороспроможною , як і сам Путін – про це відверто сказав Трамп;

, як і сам Путін – про це відверто сказав Трамп; підписання угоди США з ЄС. Вони повернулись до максимально тісних союзних відносин напередодні тяжких і ключових переговорів США з Китаєм і країнами Глобального Півдня.

Уклавши торгівельну угоду з Європейським Союзом, Трамп підсилив свої позиції. За словами Подоляка, це є свого роду зверненням до китайських партнерів, аби разом шукати вихід з війни у Східній Європі.

Загалом у нас очікування (від дедлайну Трампа – 24 Канал) не є утопічними, а цілком реальними. Це може бути пришвидшення справжніх переговорів на рівні США, Китаю із залученням Європи для тиску на Росію,

– зазначив Подоляк.

Іншим наслідком дедлайну Трампа може бути введення санкцій. Водночас в межах перемовин до Китаю важливо донести, що він може втратити європейський та американський ринки, від яких надходять найбільші прибутки. Навряд, Пекін буде готовий розміняти їх на значно менший російських ринок. Це може серйозно вплинути на позицію Китаю щодо війни.

Крім того, Україна може отримати зовсім інший рівень військової допомоги. Над усіма цими питаннями вже працюють українські, європейські та американські перемовники, запевнив Подоляк.

Цікаво додати, що на нову заяву Дональда Трампа вже відреагували у Кремлі. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія взяла до уваги слова американського президента, однак продовжить вести бойові дії.