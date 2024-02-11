Він правий і не правий: нардеп розібрав суперечливі заяви Трампа

Дональд Трамп вперто продовжує боротьбу за участь у президентських виборах, які мають відбутися у США у листопаді цього року. Час від часу він робить суперечливі заяви. Зокрема, в останній з таких експрезидент закликав не надавати допомогу Україні та Ізраїлю.

Народний депутат, Слуга народу Олег Дунда в розмові з 24 Каналом проаналізував заяви Трампа. Він зазначив, що у деяких випадках він одночасно правий і ні.

Дивіться також Трамп образився на всіх: які шанси того, що його не допустять до виборів у США

В чому не правий Трамп

На думку нардепа, Дональд Трамп помиляється у тій думці, що коли він стане президентом – все зміниться. Як показує історія, президенти США не мають абсолютної влади.

"Приклад Байдена – він красномовний, має свій сенат в Конгресі. Він є президентом, але багато питань вирішити неспроможний, бо в США зроблена така собі система противаг і балансу, яка не дозволяє абсолютну владу окремим персонам чи посадовцям. Тому не потрібно зважати, якщо буде Трамп, то безпосередньо США від чогось там відмовляться, когось не будуть захищати і так далі. Це скоріш за все передвиборча риторика", – пояснив Дунда.

В чому правий Трамп

Американський політик може бути правий в тому, що за останні декілька десятків років західні країни Європи "занурилися у світ комфорту" і забули про загрози, поклавши усю відповідальність на США.

"Потрібно розуміти, що крім тебе ніхто інший не піклуватиметься про твою безпеку. Які б союзники не були. Відповідно треба складати свою обороноздатність, навіть якщо ти маленька держава. Кожна держава заслуговує на свою незалежність настільки, наскільки безпосередньо її громадяни готові це відстоювати і готові піклуватися за свою безпеку", – додав Дунда.

Про що заявляв Трамп: останнє